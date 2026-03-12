“Scoperto di avere un tumore”: l’annuncio della grande attrice è una doccia gelata per tutti

Il 7 marzo 2026, durante un evento all’ospedale Andrea Tortora di Pagani, l’attrice napoletana di Un Posto al Sole, ha aperto il suo cuore.Con il suo consueto sorriso e la forza che l’ha sempre contraddistinta, Amatucci ha raccontato della sua diagnosi di tumore all’endometrio, rivelata per caso.“Ho scoperto di avere questo tumore all’endometrio per puro

Il 7 marzo 2026, durante un evento all’ospedale Andrea Tortora di Pagani, l’attrice napoletana di Un Posto al Sole, ha aperto il suo cuore.

Con il suo consueto sorriso e la forza che l’ha sempre contraddistinta, Amatucci ha raccontato della sua diagnosi di tumore all’endometrio, rivelata per caso.

“Ho scoperto di avere questo tumore all’endometrio per puro caso. Sono una che ha sempre fatto prevenzione, perché la primissima cosa per prevenire è amarsi, per poter amare tutto il resto, tutte le persone intorno a noi”, ha dichiarato l’attrice. Le sue parole, profonde e sincere, sono diventate un invito alla cura di sé, sottolineando l’importanza di ascoltare il proprio corpo e agire tempestivamente quando si tratta di salute.

Un’altra grande prova che Amatucci ha affrontato nel corso degli ultimi anni è stata la morte del marito Gianni Netti, avvenuta nel 2024. Un dolore che l’attrice ha voluto condividere pubblicamente con i suoi fan, ricordando l’amore della sua vita attraverso un emozionante post su Facebook: “Ciao amore della mia vita”.

Luisa Amatucci, figlia della celebre Isa Danieli, icona del teatro partenopeo, è nata a Napoli il 13 novembre 1971. La sua carriera artistica è iniziata a soli 8 anni, quando è entrata a far parte della compagnia teatrale diretta dalla regista Lina Wertmüller. Nonostante la sua popolarità televisiva, l’attrice non ha mai dimenticato la sua passione per il teatro, recentemente protagonista dello spettacolo Streghe da Marciapiede.

Il tumore dell’endometrio: cos’è e come riconoscerlo

Il cancro dell’endometrio è una forma di tumore maligno che interessa l’utero, più precisamente lo strato interno dell’organo, noto come endometrio. In questa condizione, le cellule che rivestono l’endometrio proliferano in modo anomalo e incontrollato, trasformandosi in cellule maligne. Si tratta della quarta forma di tumore più comune tra le donne, rappresentando circa il 6% delle neoplasie femminili. La sua incidenza maggiore si verifica tra i 50 e i 70 anni, in particolare nelle donne post-menopausali.

Nella maggior parte dei casi, il tumore dell’endometrio viene diagnosticato in fase precoce, grazie alla manifestazione di un sintomo molto caratteristico: il sanguinamento vaginale anomalo. Infatti, circa il 90% dei casi si presentano con questo segnale, che rende il tumore facilmente rilevabile attraverso esami ginecologici regolari.

Luisa Amatucci ha voluto utilizzare la sua visibilità per sensibilizzare sul tema della prevenzione e dell’importanza di fare controlli regolari. Le sue parole sono un incoraggiamento a non sottovalutare i segnali che il nostro corpo ci invia e a non rimandare le visite mediche che potrebbero fare la differenza.