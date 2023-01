Oggi, martedì 17 gennaio 2023, Omnibus, L’aria che tira e Tagadà non andranno in onda. Lo sciopero dei lavoratori de La7 – della quale vi abbiamo dato conto – che lo scorso 13 gennaio era stato rinviato a poche ore dal sua effettiva realizzazione è stato slittato a data da destinarsi, senza ulteriori indicazioni sul quando. Chi si è sintonizzato su La7 ritrovandosi tutt’altro contenuto, ora sa la motivazione dell’assenza dei principali programmi in diretta del mattino.

Sciopero La7, il comunicato RSU: “Chiediamo all’azienda migliore qualità lavorativa e riconoscimenti professionali”

Ricordiamo il comunicato diffuso dalla RSU – Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’emittente:

“I lavoratori di La7 hanno sempre dimostrato di avere le capacità professionali di adeguarsi ai diversi scenari di mercato nonostante le difficoltà degli ultimi anni” e che “si richiede pertanto all’Azienda l’introduzione di modalità lavorative in linea con i tempi che tengano conto della relazione tra lavoro e vita privata, i dovuti riconoscimenti professionali e la gestione di un clima aziendale positivo, fondamentale alla crescita dell’azienda stessa”.

In questa stessa nota è stato evidenziato come “gli ultimi vari incontri con l’Azienda, che avevano per tema i livelli professionali, il premio di risultato, la flessibilità oraria e lo smart working, si sono conclusi con esito negativo”

E ancora: “Le nostre rivendicazioni sono la richiesta di trasformare concretamente le parole in azioni tangibili per mezzo di riconoscimenti professionali, miglioramento della qualità lavorativa e tramite un contributo economico una tantum per il quotidiano e straordinario impegno sostenuto nell’anno appena passato”.

La solidarietà del Comitato di Redazione

Il comitato di redazione de La7 quindi ha espresso solidarietà “ai colleghi non giornalisti (…) per chiedere all’azienda un giusto riconoscimento per lo sforzo profuso in questi anni, la stabilizzazione dei precari, un accordo sullo smart working e la flessibilità oraria, progetti e investimenti per lo sviluppo dell’emittente che, con il suo successo editoriale e grazie al lavoro di giornalisti e non giornalisti, contribuisce in modo decisivo ai risultati conseguiti dall’intero gruppo“.

Anche Tagadà e DiMartedì non vanno in onda

In seguito allo sciopero dei lavoratori de La7, ai tre programmi sopra citati che non andranno in onda si aggiungono anche Tagadà, condotto da Tiziana Panella e, in più – essendo il giorno di Giovanni Floris -, è coinvolto anche DiMartedì.

Questa sera, a causa di uno sciopero indetto dal personale non giornalistico di #La7, #dimartedi non andrà in onda. Ci rivediamo martedì prossimo, sempre su La7, alle 21.15. Ale’ — diMartedì (@diMartedi) January 17, 2023

Discorso differente dovrebbe esserci per il preserale di Caterina Balivo, Lingo – Parole in gioco, in quanto programma registrato potrebbe essere regolarmente trasmesso, ma sulla sua messa in onda al momento non c’è certezza.