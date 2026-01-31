Sci, Super-G femminile a Crans-Montana oggi in tv: orari, dove vederlo, favorite e azzurre in gara

Prossima tappa le Olimpiadi. Con Sofia Goggia che difende il pettorale rosso di leader di specialità e Federica Brignone torna nella velocità, oggi la Coppa del Mondo femminile vive il suo ultimo appuntamento prima di Milano-Cortina con il Super-G femminile di Crans-Montana in programma con partenza alle ore 11.00.

Le favorite per il Super-G di Crans-Montana

Sofia Goggia è la grande favorita. L’azzurra guida la classifica di specialità con 200 punti, frutto di due podi consecutivi (tra cui una vittoria a Val d’Isère) che le hanno permesso di strappare il pettorale rosso. Alle sue spalle nella classifica di c’è Lindsey Vonn con 190 punti, iscritta ma assente dopo la brutta caduta di ieri che le è costata il ritiro dalla discesa. Attenzione alla neozelandese Alice Robinson (180 punti), terza in graduatoria, e alla francese Romane Miradoli (159), sempre competitiva sulla neve svizzera.

Tra le altre pretendenti al podio spiccano la tedesca Emma Aicher (124 punti), l’austriaca Cornelia Huetter (91) e la ceca Ester Ledecka (104), campionessa olimpica capace di grandi exploit. Occhio anche alla svizzera Malorie Blanc, che correrà davanti al suo pubblico.

Le azzurre in gara a Crans-Montana

L’Italia schiera otto atlete. Roberta Melesi aprirà le danze con il pettorale numero 2, seguita da Elena Curtoni con l’8, a caccia del primo podio stagionale proprio alla vigilia dei Giochi. Federica Brignone, che ha rimandato di un giorno il rientro nella velocità dopo il drammatico infortunio dello scorso anno che la vedrà comunque al via delle Olimpiadi, partirà con il numero 9.

Sofia Goggia avrà il pettorale 13 e dovrà difendere la sua leadership di specialità dalle insidie di un tracciato norvegese che si preannuncia selettivo. Laura Pirovano chiuderà il secondo gruppo con il 20, mentre dopo le prime trenta scatteranno Asja Zenere (33), Nicol Delago (42) e Nadia Delago (46).

Il contesto della gara

Dopo le polemiche di ieri per la cancellazione tardiva della discesa – con le azzurre e gli apripista che avevano denunciato fin dalle prove e dai sopralluoghi condizioni di visibilità insufficienti, culminate nella spettacolare caduta di Lindsey Vonn – oggi sul Mont Lachaux le condizioni meteorologiche sono nettamente migliorate. La visibilità è tornata ottimale, anche se resta da valutare la consistenza del manto nevoso.

La Vonn nel frattempo ha pubblicato messaggi rassicuranti sulle sue condizioni: “Non è finita fino a quando non è finita. E la mia presenza a Cortina non è in discussione” ha scritto la fuoriclasse americana, 41 anni.

Si tratta della quarta prova di Super-G di questa Coppa del Mondo, l’ultima prima dell’appuntamento olimpico di Milano Cortina 2026. Per le azzurre è l’occasione per testare la condizione a pochi giorni dai Giochi, con Goggia che vuole confermare il suo stato di grazia e Brignone che cerca di ritrovare il feeling con la velocità dopo il periodo di stop.

Classifica Super-G femminile

1. Sofia Goggia (ITA) 200 punti

2. Lindsey C. Kildow Vonn (USA) 190

3. Alice Robinson (NZL) 180

4. Romane Miradoli (FRA) 159

5. Emma Aicher (GER) 124

6. Elena Curtoni (ITA) 105

7. Ester Ledecka (CZE) 104

8. Cornelia Huetter (AUT) 91

9. Keely Cashman (USA) 87

10. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 80

Classifica generale femminile

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1133 punti

2. Camille Rast (SUI) 963

3. Emma Aicher (GER) 684

4. Paula Moltzan (USA) 614

5. Sara Hector (SWE) 597

6. Lindsey C. Kildow Vonn (USA) 590

7. Julia Scheib (AUT) 560

8. Alice Robinson (NZL) 509

9. Sofia Goggia (ITA) 506

10. Lara Colturi (ALB) 467