Sci, oggi gigante maschile a Copper Mountain: dove vedere la diretta in TV e in streaming

La Coppa del Mondo di sci è ripartita dal Colorado con il SuperG di ieri e il gigante di oggi sulla pista Copper Mountain: Odermatt il grande favorito, Italia con Casse, Franzoni e un Paris non al meglio. Ecco orari, tv e classifiche.

La prima tappa nordamericana della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino regala subito una gara attesa da settimane: il SuperG maschile di ieri e il gigante che torna in calendario dopo molti anni anni.

Sci Alpino, Coppa del Mondo a Copper Mountain

Il tracciato del Colorado, spesso utilizzato dagli atleti per la preparazione pre-stagionale, diventa il banco di prova perfetto per misurare i valori reali della velocità in un inverno che guarda già alle Olimpiadi.

Marco Odermatt si riconferma arriva con lo status di uomo da battere: dopo la vittoria nel gigante di Soelden, lo svizzero ha immediatamente ribadito la propria superiorità anche nel SuperG inaugurale, e sul pendio americano parte ancora con i favori del pronostico. Gli austriaci Kriechmayr e Haaser restano le alternative più credibili, mentre il rientro di Aleksander Aamodt Kilde — quasi 700 giorni dopo l’incidente di Wengen — ha aggiunto a questo fine settimana un elemento emotivo e tecnico non indifferente.

Italia non brillantissima nella gara di ieri: migliore degli azzurri è stato Guglielmo Bosca, che partito col pettorale numero 6 ha chiuso brillantemente ottavo a 6 decimi da Odermatt, metà dei quali accumulati nell’ultimo quarto di gara. A ridosso della top 10 altri due italiani: Dominik Paris, partito regolarmente nonostante una caviglia acciaccata, si piazza bene, undicesimo a 85 centesimi, su una pista troppo tecnica per le sue qualità. A seguire 13esimo Giovanni Franzoni, 23esimo Nicolò Molteni, maluccio Mattia Casse, solo 26esimo nella sua specialità preferita, 29esimo il veterano Innerhofer.

Gigante a Copper Mountain, dove vederlo in TV

Oggi dunque il secondo appuntamento maschile con il gigante maschile. Sabato il gigante femminile e domenica lo slalom.

La prima manche di oggi è in programma alle ore 18, la seconda alle ore 21 (diretta tv in chiaro su RaiSport, streaming gratuito su Raiplay e per gli abbonati su Eurosport). Rivedremo in azione Marco Odermatt, ancora una volta favorito e e Lucas Pinheiro Braathen che a Levi, trionfando nello slalom, ha regalato il primo storico successo al Brasile. Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini sono i due azzurri più attesi.

Copper Mountain, Classifica SuperG

Odermatt 100, Kriechmayr 80, Haaser 60, Babinsky 50, Moeller 45, Feurstein 40, Rogentin 36, Bosca 32, Von Allmen 29, Cochran-Siegle 26, Paris 24, Franzoni 20.

Classifica generale Coppa del Mondo

Odermatt 200, McGrath 142, Rassat 140, Braathen 126, Haugan 117, Schwarz 116, Noel 102, Haaser 100, Kriechmayr 82, Marchant 80, Vinatzer 44, Bosca 32 (nella foto di copertina), Paris 22.

Il calendario completo di Coppa del Mondo di sci

26 ottobre – Sölden (Austria), Gigante maschile

16 novembre – Levi (Finlandia), Slalom maschile

22 novembre – Gurgl (Austria), Slalom maschile

27 novembre – Copper Mountain (Stati Uniti), SuperG maschile

28 novembre – Copper Mountain (Stati Uniti), Gigante maschile

4 dicembre – Beaver Creek (Stati Uniti), Discesa maschile

5 dicembre – Beaver Creek (Stati Uniti), Discesa maschile

6 dicembre – Beaver Creek (Stati Uniti), SuperG maschile

7 dicembre – Beaver Creek (Stati Uniti), SuperG maschile

13 dicembre – Val d’Isère (Francia), Gigante maschile

14 dicembre – Val d’Isère (Francia), Slalom maschile

19 dicembre – Val Gardena (Italia), SuperG maschile

20 dicembre – Val Gardena (Italia), Discesa maschile

21 dicembre – Alta Badia (Italia), Gigante maschile

22 dicembre – Alta Badia (Italia), Slalom maschile

27 dicembre – Livigno (Italia), SuperG maschile

7 gennaio – Madonna di Campiglio (Italia), Slalom maschile

10 gennaio – Adelboden (Svizzera), Gigante maschile

11 gennaio – Adelboden (Svizzera), Slalom maschile

16 gennaio – Wengen (Svizzera), SuperG maschile

17 gennaio – Wengen (Svizzera), Discesa maschile

18 gennaio – Wengen (Svizzera), Slalom maschile

23 gennaio – Kitzbühel (Austria), SuperG maschile

24 gennaio – Kitzbühel (Austria), Discesa maschile

25 gennaio – Kitzbühel (Austria), Slalom maschile

27 gennaio – Schladming (Austria), Gigante maschile

28 gennaio – Schladming (Austria), Slalom maschile

1 febbraio – Crans-Montana (Svizzera), Discesa maschile

7 febbraio – Bormio (Italia), Olimpiadi, Discesa maschile

9 febbraio – Bormio (Italia), Olimpiadi, Combinata a squadre maschile

11 febbraio – Bormio (Italia), Olimpiadi, SuperG maschile

14 febbraio – Bormio (Italia), Olimpiadi, Gigante maschile

16 febbraio – Bormio (Italia), Olimpiadi, Slalom maschile

28 febbraio – Garmisch-Partenkirchen (Germania), Discesa maschile

1 marzo – Garmisch-Partenkirchen (Germania), SuperG maschile

7 marzo – Kranjska Gora (Slovenia), Gigante maschile

8 marzo – Kranjska Gora (Slovenia), Slalom maschile

14 marzo – Courchevel (Francia), Discesa maschile

15 marzo – Courchevel (Francia), SuperG maschile

21 marzo – Lillehammer (Norvegia), Finali, Discesa maschile

22 marzo – Lillehammer (Norvegia), Finali, SuperG maschile

24 marzo – Lillehammer (Norvegia), Finali, Gigante maschile

25 marzo – Lillehammer (Norvegia), Finali, Slalom maschile