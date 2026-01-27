Sci, gigante Schladming oggi in tv: orario, dove vederlo, startlist con Odermatt, Vinatzer e gli azzurri

Con le Olimpiadi di Milano sempre più vicini, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile torna protagonista con il gigante in notturna sulla Planai di Schladming, una delle piste più iconiche e amate del circo bianco, protagonista anche di memorabili edizioni dei Mondiali.

Schladming, gigante sulla Planai

Si tratta del settimo appuntamento stagionale di specialità, l’ultimo prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con Marco Odermatt che proverà a consolidare il suo dominio e avvicinarsi alla conquista della sfera di cristallo di gigante.

La night race austriaca si svolgerà con la prima manche alle ore 17.45 e la seconda in notturna alle 20.45, davanti ai 22.500 spettatori (tutto esaurito) di una delle arene più suggestive e calde del panorama sciistico professionistico.

Odermatt favorito dopo il trionfo di Adelboden

Il fenomeno svizzero è ancora una volta il grande favorito della serata. L’enorme delusione del secondo posto nella discesa sulla Streif di Kitzbühel scavalcato dal nostro Giovanni Franzoni, vede comunque Odermatt presentarsi a Schladming con il pettorale rosso di leader della specialità grazie anche all’ultima vbittoria di specialità ad Adelboden: 400 punti totali e 95 lunghezze di vantaggio su Stefan Brennsteiner dato in gran forma nelle prove e nei sopralluoghi.

La startlist: Kristoffersen apre, Vinatzer con il 9

Henrik Kristoffersen aprirà la prima manche con il pettorale numero 1, seguito da Brennsteiner (2), poi Lucas Pinheiro Braathen (3), Loic Meillard (4) e Marco Schwarz (5). Il campione austriaco, in gigante è stra-competitivo e può puntare al massimo risultato che ipotecherebbe se non altro la coppa di specialità. Attenzione ad Alex Vinatzer, primo degli italiani e outsider di lusso con il numero 9.

Il gardenese ha pescato un ottimo pettorale, non banale visto che le temperature non saranno bassissime (il traguardo è posto a neppure 750 metri di altitudine) e il manto potrebbe cedere dopo non troppi passaggi. Vinatzer, almeno in gigante, è sempre stato competitivo al netto della scivolata in avvio di seconda manche nell’ultima gara di Adelboden, e deve ritrovare piena fiducia verso le Olimpiadi di casa nostra.

Gli altri azzurri: De Aliprandini, Borsotti al rientro

L’Italia schiererà anche Luca De Aliprandini con il pettorale 21, che avrà bisogno della miglior prova stagionale per il morale e per il pettorale in vista del gigante olimpico di Bormio. L’ex vice campione del mondo uscirà dal cancelletto subito prima di Alexis Pinturault, grande escluso della Francia per Milano Cortina 2026.

Dopo la top 30, spazio a Filippo Della Vite con il numero 32. Il bergamasco, che alle Olimpiadi non andrà, dovrà giocarsi la qualificazione per orgoglio e futuro, dovendo tentare di rientrare rapidamente nei primi trenta.

Con il pettorale 33 ci sarà Giovanni Borsotti nella gara del rientro dopo l’infortunio di metà dicembre. Completano la squadra azzurra Tobias Kastlunger (54) e Simon Talacci (60) sui 64 partenti totali.

Dove vedere il gigante di Schladming in tv e streaming

Il gigante maschile di Schladming sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su RaiPlay. Entrambe le manche (17.45 e 20.45) saranno visibili anche su Eurosport 1 (canale 210 di Sky) con streaming a pagamento su Discovery+, DAZN, NOW, TIMvision e Prime Video Channels.

La classifica di gigante

Marco Odermatt (SUI) 400 punti Stefan Brennsteiner (AUT) 305 Henrik Kristoffersen (NOR) 269 Lucas Braathen Pinheiro (BRA) 267 Marco Schwarz (AUT) 252 Loic Meillard (SUI) 226 Alex Vinatzer (ITA) 212 Atle Lie McGrath (NOR) 184 River Radamus (USA) 178 Timon Haugan (NOR) 165

La classifica generale