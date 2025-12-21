Sci alpino oggi in tv, SuperG femminile in Val d’Isere con Sofia Goggia: orari e dove vederlo

Domenica importante in Val d’Isere, dove il Circo Bianco femminile torna in pista per il SuperG che chiude il weekend prenatalizio di Coppa del Mondo. Sulla O.K., la pista francese dedicata a Oreiller e Killy, le specialiste della velocità e le gigantiste più complete si giocano l’ultimo risultato prima della pausa natalizia.

SuperG femminile in Val d’Isère

È il secondo SuperG stagionale dopo quello di St. Moritz e arriva a poche ore di distanza da una discesa che ha rimescolato carte, gerarchie e umori.

Sofia Goggia riparte dall’ottavo posto nella libera, un risultato che le sta stretto visto il vantaggio accumulato prima dell’errore a metà tracciato. La bergamasca ha parlato apertamente di occasione sprecata, ma il calendario le offre subito una chance per sistemare i conti: il SuperG di oggi diventa così una tappa chiave nel suo percorso verso la piena fiducia in gara.

Goggia verso Milano Cortina

La stagione di Sofia Goggia è costruita con un obiettivo chiaro, arrivare a Milano Cortina 2026 con il massimo delle certezze. Nel frattempo, però, ogni gara fa storia a sé. A Val d’Isere Sofia si presenta con un pettorale “pesante” nel primo gruppo, dopo aver già centrato il podio nel SuperG di St. Moritz: il feeling con la disciplina c’è, anche se l’estate dedicata al gigante ha cambiato un po’ gli equilibri nella gestione della velocità. La delusione per l’errore che l’ha relegata a una posizione di rincalzo all’esordio in Val d’Isère è recente, ma c’è lo spazio per una prestazione di alto livello.

La pista O.K. premia chi riesce a tenere il filo tecnico dal primo all’ultimo dosso, senza farsi intimidire dalle compressioni e dai cambi di ritmo. Proprio su questi dettagli, tra linee pulite e capacità di rischiare il giusto, si deciderà gran parte della gara di Goggia, chiamata a una prova solida più ancora che spettacolare.

Le altre azzurre e le grandi rivali

Il blocco italiano si presenta al cancelletto con tante storie interessanti. Laura Pirovano arriva da una discesa di alto profilo e ha il pettorale per sfruttare al meglio la neve migliore nelle prime porte: il tracciato di SuperG, meno legato allo scorrimento puro, può metterne in evidenza i punti di forza nei curvoni e nelle zone più tecniche. Elena Curtoni vuole rilanciare la sua stagione proprio nella specialità che l’ha consacrata, mentre Roberta Melesi, Sara Allemand, Sara Thaler, Nicol e Nadia Delago completano la “valanga rosa” in chiave piazzamenti e possibili colpi a sorpresa.

La concorrenza internazionale, però, non fa sconti. Alice Robinson arriva a Val d’Isere con la consapevolezza del successo di St. Moritz e il pettorale rosso di leader di specialità, Cornelia Huetter è reduce dal trionfo in discesa, Lindsey Vonn continua il suo clamoroso ritorno ad altissimo livello e la francese Romane Miradoli sogna il grande colpo davanti al pubblico di casa. In un quadro così affollato, i numeri bassi delle migliori diventano una variabile fondamentale per gestire visibilità, pista e margini.

Orari tv e dove vedere il SuperG in diretta

Il SuperG femminile di Val d’Isere scatterà oggi, domenica 21 dicembre, alle 11.00. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai 2, con copertura anche su RaiPlay, e in contemporanea su Eurosport 1 per gli abbonati alle piattaforme a pagamento discovery+, DAZN, Sky Go, Now e Prime Video Channels.

Classifica Super G

Alice Robinson 100 Romane Miradoli 80 Sofia Goggia 60 Lindsey C. Kildow Vonn 50 Laura Gauche 45 Malorie Blanc 40 Elena Curtoni 40 Laura Pirovano 32 Cornelia Huetter 29 Kajsa Vickhoff Lie 26

Classifica Generale Coppa del Mondo