Sci alpino, il ritorno di Federica Brignone nel gigante femminile di Kronplatz | Orari e startlist

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile fa tappa a Plan de Corones per uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il gigante di Kronplatz, in programma oggi sulla celebre pista Erta. Ma questa non sarà una gara come le altre, perché dopo 292 giorni dal terribile infortunio del 3 aprile scorso in Val di Fassa, torna in pista Federica Brignone.

Sci, il ritorno di Federica Brignone

La campionessa valdostana, detentrice della Coppa del Mondo generale 2025, ha deciso di iscriversi alla gara dopo alcuni allenamenti sulla ripidissima Erta che scende verso San Vigilio di Marebbe. La decisione finale sulla partecipazione arriverà però solo dopo i test di questa mattina. Per Federica si tratterebbe di un passaggio fondamentale nel percorso di recupero in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ormai alle porte.

“Per me è veramente fantastico essere in gara qui, su una pista che mi è sempre piaciuta, in Italia – ha dichiarato la Brignone, nella foto di copertina, alla vigilia – sono qui per testare la mia testa, la mia mente, il mio corpo e la mia gamba. Non sono venuta per fare un grande risultato ma per me stessa, è speciale essere qua. Essere in gara è già un grande successo”.

Un anno drammatico

Le lesioni al ginocchio sinistro riportate lo scorso aprile durante i Campionati italiani erano state pesantissime. Dopo operazioni e una lunga riabilitazione, la 34enne azzurra è riuscita a tornare in pista, consapevole che la strada verso le Olimpiadi è ancora lunga e piena di incognite. “Non c’è giorno senza che provi dolore e fatica”, ha ammesso la valdostana, che non ha aspettative sul risultato ma vuole solo testare le proprie condizioni.

La gara e le favorite

Il programma prevede la prima manche alle 10.30, seguita dalla seconda alle 13.30. L’evento arriva in un momento chiave della stagione, con la classifica di specialità molto combattuta. Al comando c’è l’austriaca Julia Scheib con 460 punti, seguita dalla svizzera Camille Rast a quota 341. Terza posizione per la neozelandese Alice Robinson con 292 punti, davanti alla svedese Sara Hector (269). Quinta, ma sempre temibile, Mikaela Shiffrin, che insegue con 243 punti.

In caso di vittoria, la Scheib potrebbe operare un allungo decisivo nella graduatoria di specialità. Attenzione però alla reazione di Alice Robinson, vogliosa di riscattare le recenti uscite, e ad avversarie sempre pericolose come Rast e Hector. Sull’Erta, come spesso accade, serviranno precisione assoluta, coraggio e velocità: ingredienti indispensabili per emergere su una delle piste più selettive del circuito.

Le azzurre in gara

Nove le azzurre al via sulla celebre pista altoatesina. Oltre a Federica Brignone, l’Italia schiererà Sofia Goggia, che nella disciplina tecnica vuole provare a sfogare la delusione per i mancati risultati in discesa. Si seguono con grande interesse le prove di Lara Della Mea, fin qui la migliore delle azzurre tra i pali larghi in questa stagione.

Completeranno la squadra tricolore Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb, Ambra Pomarè, Alice Pazzaglia e Anna Trocker, quest’ultima alla terza presenza assoluta nel circuito maggiore. Tutte punteranno a confermare la crescita del movimento azzurro nella disciplina tecnica.

Dove vederla in tv

La gara sarà trasmessa in diretta su Rai 2 per entrambe le manche (prima manche ore 10.30, seconda manche ore 13.30 dopo il TG2). Per la diretta streaming sarà disponibile RaiPlay, oltre a Eurosport 2 HD, Discovery+ e DAZN per gli abbonati alle rispettive piattaforme.