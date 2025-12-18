Sci alpino oggi in TV: la discesa libera in Val Gardena, orari e dove vederla

Il weekend italiano della Coppa del Mondo di sci alpino prende il via in Val Gardena dopo una fase di avvicinamento complicata dal meteo. La seconda prova cronometrata della discesa libera è stata cancellata a causa di pioggia e da una fitta neve bagnata, condizioni che non hanno consentito di preparare la pista in sicurezza. L’unico test utile resta quello di martedì, disputato in condizioni non ideali, con il solito Marco Odermatt davanti a tutti, seguito da Daniel Hemetsberger e da un solido Dominik Paris, tra i più attesi nel fine settimana di casa.

Sci, discesa libera in Val Gardena

Il programma sulla Saslong assume un peso ancora maggiore perché la discesa odierna va a recuperare quella cancellata a Beaver Creek, rendendo la tre giorni gardenese particolarmente intensa: discesa oggi, SuperG venerdì e ulteriore seconda discesa sabato.

L’appuntamento con la discesa libera maschile di Val Gardena è fissato per oggi alle 11.45. Anche oggi tuttavia le condizioni non sono splendide e l’orario ufficiale potrebbe subire variazioni in caso di peggioramento delle condizioni meteo, anche se per oggi le previsioni indicavano un progressivo miglioramento rispetto ai giorni precedenti.

Grande attenzione sugli azzurri, a partire da Dominik Paris, già competitivo nelle ultime uscite, e da Mattia Casse, che sulla Saslong ha già dimostrato di poter lottare per posizioni di vertice.

Dove vedere la discesa libera di Val Gardena in TV e streaming

La discesa libera di oggi sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 2, con possibilità di seguirla anche in streaming gratuito su RaiPlay. La gara sarà visibile inoltre, per gli abbonati, sui canali Eurosport, disponibili tramite discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.

Le classifiche

Classifica di discesa Coppa del Mondo

Odermatt SUI 505 Kristoffersen NOR 302 Haugan NOR 281 Meillard SUI 258 Haaser AUT 196 Paris ITA 40 Eichberger AUT 36 Rogentin SUI 32 Monney SUI 29 Alexander CAN 26

Classifica generale Coppa del Mondo