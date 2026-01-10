Sci alpino, Coppa del Mondo: Adelboden nel segno di Odermatt, azzurri a caccia di risposte

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa ad Adelboden: weekend di slalom e gigante tra tradizione, favoriti e speranze italiane.

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile programma una delle tappe più iconiche dell’intero calendario. Nel corso di questo fine settimana il Circo Bianco si ferma ad Adelboden, teatro storico dello slalom gigante e dello slalom speciale, a meno di un mese dall’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

L’attenzione è altissima, sia per il valore tecnico della pista svizzera sia per il momento della stagione, che comincia a delineare gerarchie più stabili tra i protagonisti della Coppa del Mondo.

Sci maschile Adelboden, una classica della Coppa del Mondo

Adelboden è da sempre sinonimo di sci vero, selettivo, senza sconti. Il gigante di oggi e lo slalom di domani rappresentano un banco di prova decisivo per gli specialisti delle discipline tecniche, su un tracciato che esalta ritmo, precisione e continuità.

Il grande osservato speciale è ancora una volta Marco Odermatt, idolo di casa e riferimento assoluto dello sci maschile contemporaneo. Davanti al pubblico svizzero il leader della squadra rossocrociata va a caccia dell’ennesima conferma in una stagione che lo vede, come spesso accade, uomo da battere.

Gli italiani in gara e le aspettative

In casa Italia l’attenzione è concentrata soprattutto su Alex Vinatzer, reduce da segnali incoraggianti nelle ultime uscite e già capace in stagione di salire sul podio in gigante. Adelboden può rappresentare un passaggio chiave per misurare ambizioni e continuità, anche in ottica olimpica.

Accanto a lui, nel gigante, spazio anche a De Aliprandini, Della Vite e Borsotti, mentre nello slalom l’Italia cerca ancora la gara giusta per ritrovare stabilità e risultati di peso in una specialità storicamente complessa ma ricca di talento.

Programma e orari delle gare

Il programma del weekend svizzero è concentrato su due giornate. Oggi lo slalom gigante, con prima manche al mattino e seconda nel primo pomeriggio. Domani, domenica 11 gennaio è invece la volta dello slalom speciale, articolato con la stessa formula in due manche.

Un appuntamento classico che richiama sempre grande attenzione, anche per il peso che può avere sulle classifiche di specialità e sulla fiducia degli atleti in vista dei grandi appuntamenti della seconda parte di stagione.

Dove vedere le gare in TV e streaming

Le gare di Adelboden saranno trasmesse in chiaro e in diretta su Rai 2 e Rai Sport, diretta televisiva sui canali Eurosport, disponibili anche in streaming su discovery+ e sulle piattaforme collegate. In Italia è prevista inoltre la copertura in chiaro sempre in diretta streaming su RaiPlay.

Classifica di Coppa del Mondo

Gigante

Stefan Brennsteiner (AUT) 305, Marco Odermatt (SUI) 300, Marco Schwarz (AUT) 252, Henrik Kristoffersen (NOR) 224, Alex Vinatzer (ITA) 207, Lucas Braathen Pinheiro (BRA) 187, Loic Meillard (SUI) 186, Atle Lie McGrath (NOR) 160, River Radamus (USA) 142, Luca Aerni (SUI) 133

Classifica Generale

Marco Odermatt (SUI) 855, Marco Schwarz (AUT) 451, Lucas Braathen Pinheiro (BRA) 408, Loic Meillard (SUI) 404, Timon Haugan (NOR) 400, Atle Lie McGrath (NOR) 374, Henrik Kristoffersen (NOR) 351, Franjo Von Allmen (SUI) 319, Stefan Brennsteiner (AUT) 305, Alex Vinatzer (ITA) 295