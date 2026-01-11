Sci, Adelboden: Kristoffersen comanda davanti a McGrath e Hallberg, alle 13.30 la seconda manche ! Cancellato il Gigante di Zauchensee
Italiani lontani dalle prime posizioni dopo la prima manche di Adelboden con Vinatzer primo degli azzurri ma solo ventesimo: comanda Kristoffersen
Henrik Kristoffersen torna a comandare nella “sua” Adelboden dopo la prima manche dello slalom di Coppa del Mondo.
Adelboden, dopo la prima manche
Il norvegese ha chiuso in 56″65 sulla Chuenisbargli, precedendo il connazionale Atle Lie McGrath di 28 centesimi e il finlandese Elias Hallberg di 29 centesimi. Quarto il francese Pons Rassat a 36 centesimi, quinto lo svizzero Loic Meillard a 38 centesimi.
Clamoroso errore per il leader della specialità Timon Haugan, unico big a non tagliare il traguardo, mentre Clément Noel è settimo e può ancora sperare di avvicinarsi al pettorale rosso nella seconda manche.
Vinatzer ventesimo, gli altri azzurri indietro
Prova cauta per Alex Vinatzer, ventesimo e unico italiano qualificato per la seconda frazione. C’è possibilità di rimonta ma su un tracciato che evidentemente richiede meno cautela e qualche senso del rischio in più. Ben 1.52” il ritardo dell’azzurro rispetto al norvegese che scenderà per ultimo difendendo il suo miglior tempo nella seconda sessione.
La seconda manche dello slalom di Adelboden è in programma alle 13.30 in diretta su RaiSport HD (canale 58 del digitale terrestre). Diretta anche su Eurosport disponibile anche in streaming su RaiPlay, discovery+, DAZN e Tim Vision.
Zauchensee, gigante femminile cancellato
Niente da fare invece per il gigante femminile di Zauchensee cancellato con largo anticipo già questa mattina a causa delle pessime condizioni di meteo e di visibilità. Le ragazze della Coppa del Mondo torneranno in pista martedì a Flachau con lo slalom in attesa che la FIS decida come e dove recuperare questa tappa, particolarmente attesa soprattutto dalla nostra Sofia Goggia.