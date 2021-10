Scherzi in DispArte, la versione social dello show di Canale 5: vittima Luciano Punzo (video)

Ieri pomeriggio, girovagando per il web, alla ricerca di qualche notizia fresca per Gossipblog.it, mi sono imbattuto sui profili social di due autorevoli gossippari come Deianira Marzano e Amedeo Venza. L’influencer casertana, spesso, ospite delle trasmissioni di Barbara d’Urso, ha lanciato, sul proprio account Instagram, una ‘bombetta’ che riguardava una delle coppie formatesi nell’ultima edizione di ‘Temptation Island‘, ovvero Manuela Carriero e Luciano Punzo:

Manuela Carriero è stata vista un mese fa a Brindisi con un ex tentatore sulla spiaggia in atteggiamenti intimi, abbiamo visto anche le foto, io non le posso postare. Però la situazione è questa, ci sono anche dei messaggi. Tra l’altro voglio specificare che la segnalazione è arrivata anche ad Amedeo Venza, che li sosteneva.

Anche il collega pugliese ha sostenuto le stesse tesi facendo nome e cognome del ragazzo:

La notizia di cui vi parlavamo in questi giorni, come ha già detto Deianira, riguarda Manuela di Temptation Island. Ci è arrivata questa segnalazione una decina di giorni fa. Ci ha scritto una ragazza di Brindisi che conosce bene Manuela e ci ha segnalato questa cosa accaduta un mesetto fa, intorno alla metà di agosto. Manuela pare si sia incontrata con un ex tentatore – tra l’altro il primo che aveva scelto nel programma – si tratta di Luca Vetrone. Si sono incontrati a Brindisi e la cosa strana è che la notizia non è mai venuta fuori. Abbiamo parlato con la ragazza che ci ha fatto la segnalazione e ci ha raccontato che inizialmente erano con degli amici a parlare, poi si sono spostati e hanno fatto una passeggiata lungo le spiagge. Come mai non è mai venuta fuori questa cosa? Tra l’altro io ho avvisato Manuela di questa segnalazione ma lei ha visualizzato e non mi ha mai risposto. Abbi almeno l’accortezza di rispondermi, di spiegarmi o almeno di dirmi come ci dobbiamo comportare, visto che io Manuela la conosco e mi dispiace, ma se non la tiravo fuori io la tiravano fuori altri siti di gossip.

La notizia, manco a dirlo, è stata ripresa, nel giro di poco tempo, dai siti di cronaca rosa come ‘Isa & Chia’. Qualche ora dopo, durante una diretta Instagram, Venza ha rivelato che si trattava di uno scherzo ai danni del modello napoletano, realizzato con la complicità della fidanzata, di Federico Rasa, Floriana Angelica e di alcuni ex tentatori del programma condotto da Filippo Bisciglia.

https://www.instagram.com/tv/CUhrSk9B_JE/

Di contenuti simili, la tv generalista (oltre alla trasmissione domenicale di Enrico Papi, da anni, anche ‘Le Iene’ hanno esplorato questo universo) è piena. Ecco i punti che ho apprezzato particolarmente di questa versione 2.0 del format Mediaset:

La scelta ragionata della vittima: l’ex protagonista di ‘Pechino Express’ (in vacanza a Palermo con la dolce metà), da buon uomo del Sud, ha reagito in maniera sanguigna, istintiva, fuori controllo. Quando viene a sapere che la compagna ha cancellato tutte le chat, di agosto, con Amedeo, Punzo va su tutte le furie minacciando di prenotare un biglietto di sola andata per la sua donna; I video backstage con le reazioni, quasi in tempo reale, di Luciano, in dialetto partenopeo, sono esilaranti. Da un lato, i fan hanno la conferma del sentimento puro che unisce i due innamorati anche fuori dal piccolo schermo. Dall’altro, invece, i followers partecipano emotivamente al ‘drama’ cogliendone anche gli aspetti tragicomici grazie al canovaccio, ben strutturato, dell’accoppiata Marzano – Venza e dei loro preziosissimi ‘ganci’; La decisione di coinvolgere in questo ‘esperimento’ personaggi che, ai social network, devono la propria fortuna e successo popolare (dopo piccole comparsate televisive) risulta vincente. Viene fuori l’aspetto più umano della persona che, senza filtri, si mette a nudo non temendo giudizi esterni.



Buona la prima anche se, in questi casi, il rischio di essere scoperti’ è sempre altissimo. Riusciranno i nostri ‘eroi’ a non farsi sgamare?!

https://www.instagram.com/p/CUhybeujxQA/

https://www.instagram.com/p/CUhxCTkDKFT/