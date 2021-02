Sara Tommasi: “L’Isola dei Famosi 2021? Ho fatto un passo indietro”

News sull’Isola dei Famosi 2021: Sara Tommasi sposerà il prossimo 21 marzo con rito civile al Resort San Pietro sopra le Acque di Massa Martana, vicino Perugia, il compagno Antonio Orso. Laureata in Economia alla Bocconi, la showgirl umbra, in questi mesi, si è riscoperta cantante incidendo il primo singolo, che porta, per titolo ‘Impara ad amarti’.

A ‘Novella 2000’, in edicola questa settimana, l’attrice ha confessato di aver cambiato profondamente vita grazie all’amore e all’incontro con il fidanzato:

“Per me è una rivincita. Piano piano, anche grazie al mio futuro marito, Antonio Orso, sto ricomponendo tutti i tasselli e ne vado fiera. Vorrei, e lo dico con tutta sincerità, provare a essere una speranza per tutti quelli che, nella strada non sempre perfetta della vita, sono inciampati, sono magari anche caduti, ma si sono rialzati e sono ripartiti, come è successo a me”.

Per sposare il manager campano, la Tommasi ha rinunciato anche alla partecipazione, in qualità di naufraga, alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, in partenza, tra qualche settimana, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Ilry Blasi:

“Quando la produzione del programma mi ha contattata ero felice, non ci credevo, poi, però ho fatto un passo indietro, ho pensato al matrimonio, ai miei progetti di vita con Antonio, non potevo mandare all’aria tutto e ho rinunciato. Antonio e io siamo stati combattuti fino alla fine, non potete immaginare, anche perché sarebbe stata un’affermazione nel mondo del management, ma abbiamo preferito evitare. A stare lontana troppo tempo, non ce l’avrei fatta a gestire tutti gli impegni che ho”.

Sara ha già preso parte, nel 2006, all’adventure game (ai quei tempi in onda su Rai 2 con Simona Ventura) come concorrente.