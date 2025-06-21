“Sarà sepolto vivo”. Tradimento, le anticipazioni di fine giugno: un finale amaro

Tradimento, a quanto pare, non smetterà di deludere i telespettatori con una serie di colpi di scena che avverranno nelle prossime puntate. La soap turca, anche grazie alle trame tanto avvincenti quanto impreviste, ha conquistato il pubblico di Canale Cinque, registrando, infatti, sempre ottimi ascolti.

Nelle prossime puntate di tradimento sarà Kahraman a trovarsi in una situazione molto pericolosa, il marito di Oylum si ritroverà sepolto sotto un cumulo di terra, scaricato da un camion. Un incidente terribile che arriverà dopo un gesto assai nobile del protagonista, che è riuscito a salvare la vita a Ozan.

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Tradimento a Kahraman

Il marito di Oylum riuscirà a salvare la vita di Ozan, ma questo lo metterà in serio pericolo, improvvisamente sarà sepolto vivo da un cumulo di terra, gettato da un camion. Per fortuna Kahraman sarà tratto in salvo e portato subito in ospedale, lì i medici constateranno subito le condizioni critiche del paziente, che dovrà essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Proprio nel corso dell’operazione sarà necessario asportargli la milza e al termine dell’intervento, Kahraman sarà trasportato in terapia intensiva. Una vicenda terribile che farà stare tutti in apprensione per le sue condizioni di salute. Intanto, secondo quanto dicono le anticipazioni di Tradimento, Guzide e Tarik continuano a voler scoprire chi sia il vero figlio biologico e così riceveranno l’esito di un altro test del Dna effettuato, uno dei tanti da quando hanno iniziato questa ricerca.

Le indagini le stanno facendo sulle persone che sono nate nello stesso ospedale in cui Guzide ha partorito e chiaramente nello stesso giorno della nascita di Oylum. Questa volta gli ex coniugi Yenersoy verranno a conoscenza del fatto che Dundar è il loro figlio biologico. Nelle prossime puntate di Tradimento vedremo anche Ipek alle prese con il suo grande dolore per la fine della storia con Oltan, che improvvisamente ha deciso di lasciarla. A preoccuparsi per lei ci sarà Neva, che farà di tutto per risollevarle il morale e cercare di farla stare meglio.

Ma dove eravamo rimasti? Nelle ultime puntate di Tradimento Umit e Yesim si sono messi nei guai, sono stati arrestati perché accusati di aver fatto del male un uomo d’affari, avvelenandolo. Ma poi si capirà che la colpevole è la moglie e così potranno tornare finalmente in libertà. Oylum e Kaharaman hanno fatto finalmente il grande passo e si sono sposati, ma durante le nozze è stata arrestata Mualla, con l’accusa di aver seppellito il figlio Behram segretamente, cosa che sconvolgerà non poco il neo sposo. La donna ha finto che il figlio fosse vivo e ricoverato in una clinica specializzata in Svizzera, ma in realtà è morto, cosa che – fino al giorno delle nozze – sapevano solo lei e l’infermiera.