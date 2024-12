Alle ore 14:30 la conferenza di Sarà Sanremo 2024 alla vigilia della scelta finale delle Nuove Proposte e della presentazione dei Big in gara

Sarà Sanremo 2024: conferenza stampa in diretta dalle 14:30

A poco più di ventiquattro ore dalla scelta finale delle Nuove Proposte e dalla presentazione dei titoli delle canzoni in gara dei Big, va in scena la conferenza stampa di Sarà Sanremo 2024. L’appuntamento è fissato per le 14:30 al Teatro del Casinò di Sanremo. A questa conferenza saranno presenti anche le autorità cittadine. Sarà la prima volta che il sindaco Alessandro Mager, eletto lo scorso giugno, presenzierà a una conferenza dedicata al Festival.

Insieme a lui ci sarà anche l’assessore al turismo, Alessandro Sindoni, e il presidente del cda del Casinò di Sanremo, Gian Carlo Ghinamo. Non mancheranno all’appuntamento con i giornalisti i due conduttori della serata, ovvero Carlo Conti, nelle vesti anche di direttore artistico, e Alessandro Cattelan. Per la Rai saranno presenti il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea e il suo vicedirettore Claudio Fasulo.

È prevista inoltre la presenza degli otto finalisti di Sanremo Giovani, ai quali domani sera si aggiungeranno i 30 Big in gara dall’11 al 15 febbraio. La serata di domani rappresenterà infatti per i concorrenti di Sanremo Giovani l’ultimo step di una selezione iniziata martedì 12 novembre. Le prime quattro puntate hanno portato a individuare i dodici semifinalisti, dai quali, tramite sempre un meccanismo di sfide, sono scaturiti i sei finalisti, a cui si sono aggiunti i due cantanti provenienti da Area Sanremo.

Saranno dunque Angelica Bove, Alex Wyse, Mew, Selmi, Settembre, Vale LP e Lil Jolie, Etra e Maria Tomba a contendersi l’accesso alla categoria Nuove Proposte. Non è ancora noto il meccanismo di sfida con il quale avverrà la selezione all’interno di Sarà Sanremo 2024. L’unica certezza è che tra gli artisti provenienti da Sanremo Giovani saliranno in tre sul palco dell’Ariston, mentre tra Maria Tomba ed Etra sarà solo uno dei due.

È probabile, dunque, che anche in questa selezione finale si riproponga il modello delle sfide 1 vs 1. A votare sarà anche in questo caso esclusivamente la commissione musicale. La commissione è formata da Daniele Battaglia, Enrico Cremonesi, Manola Moslehi, Carolina Rey ed Ema Stokholma. A loro si aggiungono Carlo Conti e Claudio Fasulo, che nelle puntate di Sanremo Giovani 2024 hanno sempre espresso il proprio voto dietro le quinte.