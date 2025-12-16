Sanremo, tutti i titoli delle canzoni in gara

L’attesa per la 76esima edizione del Festival di Sanremo è palpabile e dopo che i nomi di tutti i Big che si esibiranno sul palco dell’Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026 sono stati annunciati da Carlo Conti (già il 30 novembre scorso durante l’edizione del TG1 delle ore 13:30), non resta che attendere l’ascolto dei brani che si contenderanno la vittoria. Brani che da poche ore hanno un titolo che lascia molto all’immaginazione. E’ di quella che il pubblico dovrà usufruire per farsi una prima idea, visto che, com’è noto, è tassativamente vietato trasmettere in anteprima le canzoni in gara.

Anche per il 2026 Carlo Conti, di nuovo al timone in veste di conduttore e direttore artistico, sarà una guida esperta, chiamata a tenere insieme tradizione e contemporaneità in un’edizione che arriva dopo mesi tutt’altro che tranquilli sul fronte organizzativo, ma che ora appare più solida che mai.

I titoli delle canzoni del Festival di Sanremo 2026

La settantaseiesima edizione del Festival porterà in gara trentaquattro artisti, divisi tra la sezione Campioni e quella delle Nuove proposte. A catalizzare l’attenzione sono soprattutto i trenta Big, che si distinguono per stili diversi che spaziano dal pop d’autore al rap, dalla canzone classica alla sperimentazione. I titoli annunciati durante la serata “Sarà Sanremo” offrono un quadro molto interessante.

C’è chi punta sull’immaginazione come Arisa con Magica favola o Ermal Meta con Stella stellina. Altri scelgono la via della schiettezza come Francesco Renga con Il meglio di me o Michele Bravi con Prima o poi. Non mancano titoli dal sapore più diretto e contemporaneo: J-Ax gioca con l’ironia in Italia Starter Pack, mentre Dargen D’Amico affida il messaggio a un’espressione immediata come Ai Ai. Tra le collaborazioni spicca quella tra Fedez e Marco Masini, che si presentano con Male necessario, un titolo che lascia presagire un confronto generazionale intenso. Curiosità anche attorno a LDA e Aka 7even con Poesie clandestine e a Maria Antonietta insieme a Colombre con La felicità e basta, che promette bene.

Il parterre include ritorni iconici come Patty Pravo, in gara con Opera, e Raf con Ora e per sempre, accanto a voci che rappresentano l’evoluzione della scena urban e indie, da Nayt a Tredici Pietro, da Fulminacci a Sayf. Ogni titolo sembra già posizionarsi come un tassello preciso nel grande racconto sanremese. Sanremo 2026 si preannuncia come un’edizione che vuole parlare linguaggi diversi, senza rinunciare al suo ruolo centrale nella musica italiana. I titoli sono solo l’inizio, ma bastano per capire che il Festival è pronto, ancora una volta, a far discutere, emozionare e dividere. E come sempre, sarà il palco a dire l’ultima parola.

L’elenco completo:

Arisa: Magica favola

Bambole di Pezza: Resta con me

Chiello: Ti penso sempre

Dargen D’Amico: Ai Ai

Ditonellapiaga: Che fastidio!

Eddie Brock: Avvoltoi

Elettra Lamborghini: Voilà

Enrico Nigiotti: Ogni volta che non so volare

Ermal Meta: Stella stellina

Fedez & Masini: Male necessario

Francesco Renga: Il meglio di me

Fulminacci: Stupida sfortuna

J-Ax: Italia Starter Pack

LDA & Aka 7even: Poesie clandestine

Leo Gassmann: Naturale

Levante: Sei tu

Luchè: Labirinto

Malika Ayane: Animali notturni

Mara Sattei: Le cose che non sai di me

Maria Antonietta & Colombre: La felicità e basta

Michele Bravi: Prima o poi

Nayt: Prima che

Patty Pravo: Opera

Raf: Ora e per sempre

Sal Da Vinci: Per sempre sì

Samurai Jay: Ossessione

Sayf: Tu mi piaci tanto

Serena Brancale: Qui con me

Tommaso Paradiso: I romantici

Tredici Pietro: Uomo che cade