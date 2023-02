Momenti di tensione a poca distanza dall’inizio della quarta serata del Festival di Sanremo 2023. Un pacco bomba è stato rinvenuto a soli 500 metri dal Teatro Ariston, precisamente in una stradina privata di via Fiume.

I dettagli al momento sono scarni, fino ad ora le informazione rese note parlano di alcuni proiettili trovati all’interno in una borsa abbandonata lasciata sopra un motorino di un finanziere. Il sito La Stampa aggiunge che insieme ai proiettili sarebbe stata trovata della polvere da sparo ed una miccia, ma che l’ordigno rudimentale non potesse esplodere in quanto mancavano parte delle componenti necessarie per farlo funzionare.

L’area è stata dunque evacuata e messa in sicurezza, gli artificieri della polizia di stato sono intervenuti per l’attività di prevenzione nella zona. Si tratterebbe comunque di un atto dimostrativo.

La notizia è stata poi ripresa durante il Tg1 delle ore 20. Paolo Sommaruga in collegamento e in compagnia di Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Francini ha dato conto del fatto, ma sia il conduttore e direttore artistico che il co-conduttore e la co-conduttrice non hanno commentato preferendo un recap di ciò che vedremo sul palco di Sanremo, questa sera.