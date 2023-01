Sanremo, Mediaset sfiderà il Festival ma modificherà (anche stavolta) i titoli dei programmi

Se da una parte Mediaset sfiderà il Festival di Sanremo, dall’altra correrà ai ripari affidandosi alla parziale modifica dei titoli dei programmi in onda. Si tratterà di una mossa strategica, che consentirà di esserci, ma solo apparentemente.

Il cambio del nome, infatti, consentirà di eliminare dal computo totale il dato ottenuto nella settimana sanremese, che – vista la spaventosa concorrenza – rischierà di abbassare notevolmente la media stagionale.

In altre parole, si andrà in onda senza però preoccuparsi troppo delle conseguenze sul fronte dell’Auditel.

Motivo per cui, martedì 7 febbraio – serata di apertura della kermesse – Fuori dal Coro si trasformerà in Sempre più Fuori dal Coro, mentre quarantott’ore dopo Dritto e rovescio aggiungerà in coda la parola Oltre. Venerdì, invece, Quarto Grado, si affiderà all’innesto de Le Storie.

Da capire come si comporterà Controcorrente al mercoledì, giorno che nel 2022 fu occupato da Zona Bianca, che divenne eccezionalmente Dentro la Zona Bianca. In tal senso, non è da escludere l’annessione di uno ‘Speciale’.

Come già anticipato, non si affiderà a trucchetti La7, che manterrà i brand originali sia per Di Martedì che per Piazzapulita.

Su Rai3, infine, ad un ‘aiutino’ potrebbe ricorrere pure Cartabianca, come accaduto negli anni passati.