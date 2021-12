Sta per iniziare al Teatro del Casinò di Sanremo la conferenza stampa di presentazione di Sanremo Giovani, in onda domani, mercoledì 15 dicembre, in prima serata su Rai1 a partire dalle ore 12. TvBlog seguirà l’incontro in tempo reale, riportando le dichiarazioni di tutti i presenti. Ecco gli interventi previsti:

Stefano Coletta – Direttore Rai1

Alberto Biancheri – Sindaco di Sanremo

Adriano Battistotti – Presidente Casinò di Sanremo

Claudio Fasulo – Vicedirettore Rai1

Amadeus

Ci sono anche i 12 artisti in gara. I due vincitori, che saranno decretati proprio nel corso della serata di domani, parteciperanno a Sanremo 2022 tra i Big. Ricordiamo, inoltre, che durante Sanremo Giovani Amadeus annuncerà ufficialmente i titoli delle canzoni dei 24 artisti in gara, i cui nomi sono stati comunicati poco più di una settimana fa al Tg1.