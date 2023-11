Sanremo Giovani 2023: chi sono gli 8 finalisti

Oggi, 11 novembre 2023, la Commissione Musicale, presieduta dal direttore artistico Amadeus e composta dalla vicedirettrice Intrattenimento Prime Time Federica Lentini, dal Maestro Leonardo De Amicis e dall’autore Massimo Martelli, ha scelto i primi 8 finalisti che prenderanno parte alla serata di Sanremo Giovani 2023, in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo, il 19 dicembre in prima serata su Rai 1 e su Rai Radio 2 e in streaming su Rai Play.

Dopo aver ascoltato 49 artisti nelle Audizioni dal Vivo, nella storica sede della radiofonia di Via Asiago a Roma, si è arrivata ad una scrematura definitiva fino ad 8. Ecco chi sono:

bnkr44 – Effetti speciali – Puro Srl

CLARA – Boulevard – WARNER MUSIC ITALIA

Grenbaud – Mama – UNIVERSAL MUSIC ITALIA

Jacopo Sol – COSE CHE NON SAI – UNIVERSAL MUSIC ITALIA

Lor3n – Fiore D’inverno – Musica è (Cosmig srls)

SANTI FRANCESI – Occhi tristi – SONY MUSIC ENTERTAINMENT ITALY S.P.A.

Tancredi – Perle – WARNER MUSIC ITALIA

Vale LP – Stronza – SUGAR S.R.L.

A completare il Cast dei “Giovani” saranno 4 cantanti provenienti dal concorso Area Sanremo.

I vincitori di Sanremo Giovani 2023 si esibiranno con un brano inedito, nella Categoria Big della 74ª edizione del ‘Festival di Sanremo’, sul palco del Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024.

“Complimenti a questi otto finalisti ma a tutti i ragazzi. Il livello quest’anno era altissimo, è stato difficilissimo, per noi della Commissione, prendere una decisione finale, darvi un elenco, ma siamo felicissimi ed orgogliosi di portare a Sanremo Giovani questi ragazzi. In bocca al lupo a loro. E vi aspettiamo su Rai 1, in diretta, il 19 dicembre in attesa dei 4 ragazzi che arriveranno da Area Sanremo”.

Le reazioni dei finalisti di Sanremo Giovani 2023 su Instagram

“Sono tra i finalisti di Sanremo Giovani

Non vedo l’ora di farvi sentire Perle”

“Sto pensando a cosa dire ma stavolta ho deciso che parlerò davvero solo con la musica”

“Senza filtri, prima foto appena ho saputo. Siamo negli 8 finalisti di sanremo giovani! Non sto realizzando. Ci vediamo il 19 dicembre su Rai1”