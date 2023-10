Pochi minuti fa, sono stati annunciati, sul sito della Rai, i 49 ammessi alle audizioni dal vivo di Sanremo Giovani 2023 che si terranno presso la Sala A di Via Asiago. La Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, ha ultimato oggi la prima fase di selezione.

Al termine delle audizioni saranno 8 quelli che prenderanno parte alla finale di Sanremo Giovani 2023 in onda, in prima serata su Rai 1 e Rai Radio2, dal Teatro del Casinò di Sanremo, il 13 dicembre. A questi 8 artisti si aggiungeranno i 4 provenienti da Area Sanremo che saranno selezionati a fine novembre sempre dalla Commissione musicale Rai. Solo i primi 3, in base al Regolamento, accederanno nella veste di Big, alla 74ª edizione del Festival della Canzone Italiana a Sanremo.

Tra i volti noti, conosciuti dal pubblico italiano, anche alcuni ex concorrenti di ‘Amici’ e ‘X Factor’. Dal talent show di SkyUno, arrivano i Santi Francesi, vincitori della sedicesima edizione, con ‘Occhi tristi’ e Beatrice Quinta con ‘Alleluia’. Provengono, invece, dal programma di Maria De Filippi, Alex Wyse con ‘La mia canzone per te’, Mameli, protagonista della diciottesima stagione, con ‘Mai love’. Ed ancora Tancredi, in arrivo da ‘Amici 20’, con ‘Perle’. Ed, infine, NDG, allievo dello scorso anno con ‘Piove’. Clara, l’amatissima giulia di ‘Mare Fuori’ invece, recentemente, scelta da Mr Rain per un featuring si gioca le proprie carte con ‘Boulevard’.

Provengono, invece, dal web, in particolare da Youtube e Twitch, Simone Panetti con ‘Polverina’, Grenbaud con ‘Mama’ e Diego Lazzari con ‘Lontana dai Guai’.

A seguire trovate l’elenco completo composto da 43 singoli (14 donne e 29 uomini) e 6 gruppi.

Sanremo Giovani 2023: un po’ di numeri

Nell’edizione 2023 di Sanremo Giovani, la quinta sotto la direzione artistica di Amadeus, sono state 564 le richieste di partecipazione pervenute: 202 partecipanti provenienti dal Nord Italia (181 singoli e 21 gruppi), 197 dal Sud (189 singoli e 8 gruppi) e 155 dal Centro (140 singoli e 15 gruppi).

La Regione che ha presentato il maggior numero di iscrizioni è il Lazio con 100 partecipanti, 91 singoli e 9 gruppi. Seguono la Lombardia (89) e la Sicilia con 62 proposte.

Scendendo nei dettagli sono 520 i cantanti singoli, di cui 334 uomini (pari al 64,23 per cento) e 186 donne (35,77 per cento). Di questi 510 gli artisti singoli italiani, mentre 10 sono quelli nati in un altro Paese. I gruppi sono 44.