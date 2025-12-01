Sanremo 2026, pioggia di no per Carlo Conti. Chi avrebbe rifiutato e i nomi che circolano

Sanremo 2026 si avvicina e Carlo Conti avrebbe intanto incassato i suoi primi no. Ecco chi avrebbe rifiutato l’Ariston.

Il prossimo 30 novembre Carlo Conti annuncerà, in diretta al Tg1, i Big che parteciperanno all’edizione 2026 del Festival di Sanremo. Secondo le indiscrezioni divulgate su Il Messaggero, il cast di cantanti che dovrebbe calcare il palco dell’Ariston non sarebbe però all’altezza di quelli delle ultime edizioni.

I no incassati da Carlo Conti

Il conduttore e direttore artistico avrebbe infatti “incassato i no secchi di Tiziano Ferro, Annalisa, Carmen Consoli ed Ernia, il rapper più ascoltato del momento“. A declinare l’invito sarebbe stato anche Alfa, al momento tra i più amati dai giovanissimi. Le voci dicono inoltre che avrebbero rifiutato i Pooh, Tananai, Emma, Noemi, Fabrizio Moro, Sergio Cammariere ed Enrico Ruggeri. Per questo motivo, lo stesso Conti avrebbe scelto di aumentare il numero dei Big, da 26 a 30, in modo da “venire incontro ai discografici“.

Il quotidiano dice che questa sarebbe “una mossa per avere più tempo e provare a convincere gli indecisi come Blanco, Angelina Mango ed Elisa”.

Chi ci sarà a Sanremo

Mancano ancora due mesi al Festival di Sanremo e già si sta pensando a chi potrebbero essere i cantanti che saliranno quest’anno sul palco dell’Ariston per presentare i propri brani inediti. Tra gli artisti in gara si pensa a Fedez con Marco Masini, Elodie con Rkomi, Sal Da Vinci, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Serena Brancale, Arisa, Malika Ayane, Amara, Fulminacci, Venerus, Nayt, Tropico, Luché. I nomi ufficiali saranno però svelati domenica 30 novembre, durante il Tg1 delle 13.30. L’annuncio era atteso per la scorsa settimana ma è stato posticipato dopo la notizia della morte di Ornella Vanoni, scomparsa improvvisamente all’età di 91 anni.

Stanno intanto circolando le indiscrezioni su chi possa condurre il Festival di Sanremo in questa nuova edizione e, come riportato da Nuovo Tv, Carlo Conti avrebbe puntato sul personaggio femminile del momento Samira Lui, co-protagonista del game show La Ruota della Fortuna su Canale 5 insieme a Gerry Scotti. Lei ha tra l’altro già lavorato con il conduttore in passato, dato che ha partecipato a Tale e Quale Show e insieme hanno anche condotto la cerimonia di premiazione del David di Donatello. Pare inoltre che Conti abbia contattato anche Giorgia, Laura Pausini e Maria De Filippi. Quest’ultima è già salita, nel 2017, sul palco dell’Ariston per affiancare il conduttore fiorentino. Un’insieme di indiscrezioni che ancora non sono state confermate: al momento non si sa quando Conti annuncerà i co-conduttori del Festival, ma l’annuncio potrebbe essere fatto nel mese di dicembre come di consueto.