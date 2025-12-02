Sanremo 2026, la lista degli esclusi: a chi ha detto di no Carlo Conti

Calato ufficialmente il sipario sui 30 cantanti che saranno in gara al Festival di Sanremo 2026 nella categoria big, si apre ufficialmente quello sugli esclusi. Come ha annunciato Carlo Conti al Tg1 prima di svelare i nomi degli artisti scelti, sono state tantissime le candidature ricevute ma solo in 30 sono riusciti a strappare il biglietto per il Teatro Ariston dove si esibiranno dal 24 al 28 febbraio 2026.

Poche ore dopo l’annuncio del direttore artistico, sul web, sono circolati i primi nomi degli artisti esclusi e la lista è davvero lunga. I nomi vanno dai cantanti molto seguiti dai giovani sia ad artisti che hanno scritto pagine importanti della storia del Festival. Accanto a ritorno importanti come quelli della leggenda Patty Pravo ma anche di Arisa, una delle voci italiane più belle di sempre, ci sono anche esclusioni che stanno facendo discutere.

Sanremo 2026. i nomi degli esclusi di Carlo Conti

Sarebbero stati circa 270 gli artisti che avrebbero inviato la propria candidatura a Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026 e, come ha spiegato lo stesso conduttore e direttore artistico dell’evento musicale più atteso dell’anno, sceglierne solo 30 non è stato affatto facile. Il motivo è rappresentato proprio dai nomi a cui ha dovuto dire no Conti.

Non esiste una lista ufficiale con i nomi degli esclusi ma, secondo rumors e indiscrezioni che circolavano alla vigilia, Conti avrebbe detto no a veri e propri veterani del Festival come Anna Tatangelo e Nina Zilli: due donne che, con la loro voce, le loro canzoni ma anche i loro outfit, sono state protagoniste indiscusse dei Festival a cui hanno partecipato.

Sarebbe stato escluso anche Alex Britti così come uno degli artisti più giovani che, proprio a Sanremo, ha conquistato il grande pubblico ovvero Mr Rain.

No anche ad alcuni rappresentanti della scena pop e urban degli ultimi anni come Carl Brave, Fred De Palma, Frah Quintale e Il Tre. Grande delusione anche Chiara Galiazzo e Benji&Fede. Secondo i rumors, inoltre, tra gli esclusi ci sarebbero anche Venerus, Aiello che ha partecipato al Festival nel 2021, Amara, Emma Nolde, La Nina e California, ex Coma_Cose che, dopo la fine del matrimonio e del sodalizio artistico, si ipotizzava un’avventura da solista.

Infine, secondo le indiscrezioni, Conti avrebbe detto no anche ad artisti giovanissimi come Settembre che, a Sanremo 2025, ha trionfato nella categoria Nuove Proposte con il brano Vertebre e Sarah Toscano, ex vincitrice di Amici e che ha partecipato a Sanremo nel 2025 con il brano Amarcord.