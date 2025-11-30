Sanremo 2026: tutti i cantanti Big in gara, l’annuncio di Carlo Conti. Elenco completo

Mancano poco meno di tre mesi al Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio. Oggi 30 novembre, in diretta dal Tg1, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha annunciato ufficialmente la lista dei Big che saliranno sul palco dell’Ariston per presentare i propri brani inediti. Il vincitore della kermesse andrà di diritto all’Eurovision Song Contest in rappresentanza dell’Italia.

Tutti i Big di Sanremo 2026

Il direttore artistico Carlo Conti ha scelto tra i tanti brani pervenuti quelli che ha ritenuto essere più consoni alla gara musicale, che rappresenta sempre di più il panorama musicale italiano, variegato e protagonista delle classifiche. Qui di seguito la lista ufficiale dei Big in gara:

Tommaso Paradiso

Chiello

Serena Branciale

Fulminacci

Ditonellapiaga

Fedez e Marco Masini

Leo Gassman

Sayf

A risa

Tredici Pietro

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Malika Ayane

Luché

Raf

Bambole di Pezza

Ermal Meta

Nayt

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

J Ax

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta & Colombre

Francesco Renga

Mara Sattei

LDA e Aka7even

Dargen D’Amico

Eddie Brock

Levante

Patty Pravo

Le indiscrezioni sui co-conduttori

In attesa dell’annuncio ufficiale, si sta intanto parlando di chi potrebbe salire sul palco dell’Ariston insieme a Carlo Conti. Pare che il conduttore fiorentino voglia portare con sé l’amica e collega Maria De Filippi, anche se sembrerebbe che quest’ultima voglia salire sul palco dell’Ariston quando a prendere le redini della kermesse sarà Stefano De Martino. Conti potrebbe inoltre puntare su Samira Lui, anche lei protagonista Mediaset insieme a Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna. La showgirl è nata in casa Rai e ha ottenuto una popolarità immediata in tv, anche grazie alle diverse opportunità datele da Conti, come la co-conduzione della serata di premiazione del David di Donatello.