Sanremo 2026: tutti i cantanti Big in gara, l’annuncio di Carlo Conti. Elenco completo
Carlo Conti ha annunciato la lista definitiva dei Big che saliranno sul palco dell’Ariston durante il prossimo Festival di Sanremo.
Mancano poco meno di tre mesi al Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio. Oggi 30 novembre, in diretta dal Tg1, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha annunciato ufficialmente la lista dei Big che saliranno sul palco dell’Ariston per presentare i propri brani inediti. Il vincitore della kermesse andrà di diritto all’Eurovision Song Contest in rappresentanza dell’Italia.
Tutti i Big di Sanremo 2026
Il direttore artistico Carlo Conti ha scelto tra i tanti brani pervenuti quelli che ha ritenuto essere più consoni alla gara musicale, che rappresenta sempre di più il panorama musicale italiano, variegato e protagonista delle classifiche. Qui di seguito la lista ufficiale dei Big in gara:
- Tommaso Paradiso
- Chiello
- Serena Branciale
- Fulminacci
- Ditonellapiaga
- Fedez e Marco Masini
- Leo Gassman
- Sayf
- A risa
- Tredici Pietro
- Sal Da Vinci
- Samurai Jay
- Malika Ayane
- Luché
- Raf
- Bambole di Pezza
- Ermal Meta
- Nayt
- Elettra Lamborghini
- Michele Bravi
- J Ax
- Enrico Nigiotti
- Maria Antonietta & Colombre
- Francesco Renga
- Mara Sattei
- LDA e Aka7even
- Dargen D’Amico
- Eddie Brock
- Levante
- Patty Pravo
Le indiscrezioni sui co-conduttori
In attesa dell’annuncio ufficiale, si sta intanto parlando di chi potrebbe salire sul palco dell’Ariston insieme a Carlo Conti. Pare che il conduttore fiorentino voglia portare con sé l’amica e collega Maria De Filippi, anche se sembrerebbe che quest’ultima voglia salire sul palco dell’Ariston quando a prendere le redini della kermesse sarà Stefano De Martino. Conti potrebbe inoltre puntare su Samira Lui, anche lei protagonista Mediaset insieme a Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna. La showgirl è nata in casa Rai e ha ottenuto una popolarità immediata in tv, anche grazie alle diverse opportunità datele da Conti, come la co-conduzione della serata di premiazione del David di Donatello.