Sanremo 2026, la conferenza stampa della terza serata: “Pantani in versione Lapo e Irina Shayk alla co-conduzione, Gazzoli pronto ed emozionato per l’Ariston”

Non c’è due senza tre. Carlo Conti è pronto per la terza serata della kermesse canora. Il Festival di Sanremo 2026 arriva a uno snodo cruciale. La sfida tra le Nuove Proposte porterà a un primo verdetto della manifestazione. Chi sarà la nuova voce su cui puntare tra i giovani. A contendersi il titolo ci sono due artisti pronti e visibilmente emozionati: Niccolò Filippucci e Angelica Bove.

Il Direttore Artistico fa i complimenti a loro augurando il meglio per i rispettivi percorsi a prescindere dal risultato di questa sera. Con l’occasione, Carlo Conti coinvolge anche Gianluca Gazzoli: il giovane presentatore si è detto molto soddisfatto per un obiettivo raggiunto al termine di una gavetta importante. “Arrivare su questo palco per me è stata una vera e propria soddisfazione, ho voluto ringraziare Carlo che mi è stato vicino in momenti non facili e mi ha dato un’opportunità bella e fondamentale come questa”.

La conferenza stampa della terza serata

Il noto speaker ha poi sottolineato quanto fosse ‘magico’ ritrovarsi al Festival di Sanremo nel giorno del compleanno di sua madre. La donna è recentemente scomparsa a causa di una malattia. Questa coincidenza ha commosso il presentatore e la platea di Sanremo 2026. Tornando alla serata che vedremo, invece, Conti passa a ringraziare Irina Shayk per aver accettato l’invito. L’attrice e modella si è detta onorata di partecipare: “È un onore abbracciare l’Italia con una manifestazione del genere”, l’interprete ha poi affermato che da piccola sentiva spesso parlare di Sanremo anche se indirettamente.

Dopo questa introduzione si è passati ad analizzare gli ascolti con la consapevolezza che i dati rispetto alla serata precedente sono aumentati ancora con un interesse pari al 59% di Share, ma siamo lontani rispetto ai parametri dello scorso anno quando la kermesse alla seconda serata aveva raggiunto il 67% di Share. Un dislivello che non scalfisce, almeno per quel che riguarda gli organizzatori della kermesse, gli accordi con i partner pubblicitari che non avranno rimborsi in merito agli ascolti leggermente più bassi malgrado abbiano pagato spazi pubblicitari con maggiorazioni al 70%. “Tutto previsto”, fanno sapere dalla sala stampa. Quindi, evidentemente, i confini dei valori stabiliti sono stati rispettati.

Irina Shayk e Ubaldo Pantani a Sanremo 2026

In sala stampa, successivamente, si è parlato anche di Sanremo estate che dovrebbe partire da luglio, ma non sono stati fatti spoiler: il motivo è semplice, a tenere banco ci ha pensato un’altra polemica. Una giornalista chiede a Conti come mai la percentuale di artiste donne sia sempre così esigua rispetto alla totalità del cast. Conti tiene botta e risponde: “Io scelgo le canzoni, a prescindere da chi le canta”. Sulla parità di genere interviene anche Irina Shayk, la quale – con l’aiuto dell’interprete – puntualizza: “Sono una femminista convinta, ma non voglio certo che gli uomini spariscano dalla faccia della Terra. Vorrei che talvolta ci fosse più rispetto nelle relazioni, ma voglio bene al genere maschile”.

In chiusura il Direttore Artistico ha ringraziato anche Ubaldo Pantani che si cimenterà alla co-conduzione nei panni di Lapo Elkann. Ci sarà anche spazio per altri siparietti, aspettando Virginia Raffaele e Fabio De Luigi. Ospiti della serata insieme a Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Le indiscrezioni su un possibile approdo di Stefano De Martino all’Ariston sono state categoricamente smentite: “Non abbiamo ancora parlato della prossima edizione, ci penseremo da sabato in poi”, chiosa la dirigenza Rai.