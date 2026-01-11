Festival di Sanremo, Carlo Conti arruola Stefano De Martino: cosa farà

Il direttore artistico avrebbe scelto lo show man napoletano, l’anticipazione sulla kermesse musicale sorprende tutti: cosa farà

Stefano De Martino arriverà al Festival di Sanremo, è questa l’ultima indiscrezione che riguarda la kermesse musicale più importante della televisione italiana. Pare che Carlo Conti abbia deciso di “arruolare” il conduttore di Affari Tuoi, che avrà così il suo debutto sul palco dell’Ariston.

Se l’indiscrezione fosse confermata si tratterebbe senza ombra di dubbio di un importante traguardo per lo show man napoletano, la più importante passerella televisiva italiana, dove un giorno potrebbe arrivare – come da tempo si vocifera – come conduttore. Ma cosa farà De Martino a Sanremo?

Stefano De Martino al Festival di Sanremo 2026, cosa farà il conduttore di Affari Tuoi

A lanciare quest’indiscrezione su una possibile partecipazione di Stefano De Martino al Festival di Sanremo è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Secondo quanto si legge Carlo Conti avrebbe “arruolato” il conduttore di Affari Tuoi, un “colpaccio” che potrebbe rivelarsi un’arma vincente.

È noto come De Martino sia seguitissimo dal pubblico, del resto Affari Tuoi sotto la sua guida ha raggiunto ascolti strepitosi e in tanti sono curiosi di vederlo sul palco dell’Ariston. Questo perché da tempo, perlomeno da quando l’ex ballerino di Amici è diventato volto di punta della Rai, che si parla di un suo possibile ruolo futuro al Festival di Sanremo come conduttore e direttore artistico, si è detto che sarà lui a prendere il posto di Conti, quando lascerà. Chiaramente indiscrezioni mai confermate, così come – al momento – non è ufficiale la presenza dell’ex marito di Belen Rodriguez sul palco dell’Ariston.

La sua presenza al fianco di Carlo Conti, se fosse vera, potrebbe rappresentare una sorta di “passaggio di consegne” che potrebbe avvenire nel 2027, anno in cui l’attuale conduttore della kermesse dovrebbe lasciare. Secondo Parpiglia, inoltre, non solo ci sarà De Martino al fianco di Conti, ma anche Brenda Lodigiani come super ospite. Ad ogni modo per sapere se queste indiscrezioni siano vere, basterà aspettare l’annuncio ufficiale del conduttore, quando presenterà le serate del Festival di questo 2026. Negli ultimi giorni si era vociferato che potrebbe esserci anche Belen Rodriguez in questo Festival di Sanremo, una ragione in più per cui la possibile presenza di De Martino potrebbe essere interessante per il pubblico.

Ma, come abbiamo detto, al momento la presenza del conduttore di Affari Tuoi al Festival di Sanremo 2026 resta solo un’ipotesi, lo stesso vale per quella della show girl argentina. Parpiglia ha anche anticipato che tra gli ospiti potrebbero esserci concorrenti dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, tra questi sarebbe sfumata la presenza di Barbara D’Urso, di cui si era parlato a lungo, mentre sembrerebbe possibile quella di Andrea Delogu – vincitrice del talent di Milly Carlucci – forse come co-conduttrice per una sera.