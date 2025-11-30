Sanremo 2026, Conti tra aspettative e polemiche: il cast dei big bersagliato sui social, possibile effetto boomerang sulla kermesse canora

Sanremo 2026, il cast dei cantanti in gara non convince il pubblico sui social. I nomi annunciati sembrano non piacere agli utenti che si sfogano tra commenti al vetriolo e stupore generale. Sarà un problema in termini di Auditel?

La grande fuga è diventata realtà. Siamo passati da tutti cantano Sanremo a quasi tutti vanno via dall’Ariston. Lo aveva preannunciato Mattia Marzi, con un articolo sul Messaggero lo scorso 25 novembre 2025. Il cronista ha sottolineato come diversi big – da Annalisa a Elodie passando per Alfa e Angelina Mango – abbiano declinato la proposta di Carlo Conti. Nessuno voleva partecipare alla kermesse. O meglio: non sarebbero proprio arrivate le canzoni da proporre.

Quindi Carlo Conti, sempre secondo indiscrezioni, si sarebbe trovato sprovvisto di nomi altisonanti da presentare in vista della kermesse canora di febbraio 2026. Quelle che sembravano essere soltanto voci di corridoio si sono dimostrate profezie abbastanza importanti. L’assenza di personalità del calibro di Annalisa ed Elodie, ormai, è confermata. Così come ufficiali sono i nomi degli altri cantanti in gara. I big, nel 2026, saranno 30 ma il pubblico non ne fa una questione di numeri.

Sanremo 2026, il cast di artisti in gara

Il punto (della discordia per molti) è la qualità degli artisti selezionati: nessuno, fra gli utenti social, discute la caratura e l’abilità professionale dei cantautori e delle cantautrici presenti. Manca, però, un nome altisonante che possa accattivare gli appassionati della kermesse. Un artista, uomo o donna, in grado di portare appeal e attesa per la kermesse. Si profila un’edizione sanremese con scarso interesse.

Questo, almeno, è il polso della situazione a poche ore dall’annuncio ufficiale del cast di artisti: gli utenti sui social non ci stanno. “Il cast di big più ininfluente degli ultimi anni”, scrive un’utente. Le fa eco un collega uomo: “Ridateci l’edizione di Amadeus e Fiorello con Paola e Chiara”. Ancora: “Ogni nome è una coltellata al cuore”. Questi sono i commenti più edulcoranti su Instagram, perché se avessimo scelto la versione più strong i risultati sarebbero stati molto diversi. Il pubblico social, che poi si trasferisce davanti alla televisione, sembra proprio non gradire le scelte di Conti.

Carlo Conti e il problema delle scelte

La sensazione è che il Direttore Artistico si sia trovato a fronteggiare degli imprevisti piuttosto importanti in termini di selezione, qualche nome illustre gli ha detto no (questo ormai è impossibile da sottovalutare anche se non esiste una conferma ufficiale da parte di nessun big assente) e allora le scelte potrebbero aver preso un’altra direzione. Sicuramente, tra retroscena possibili e altrettante indiscrezioni, un’altra via potrebbero sceglierla i telespettatori.

Si parla già, guardando le diverse piattaforme, di boicottaggio del Festival. I bastian contrario ci sono sempre stati attorno alla kermesse, ma gli anni scorsi si è trattato di una sparuta minoranza che andava poi a scontrarsi con un più nutrito nucleo di interessati. Stavolta, sembra che l’interesse generale verso la manifestazione canora sia scemato. Non per la storia di Sanremo, che rimane intatta, ma per le decisioni prese dal Direttore Artistico fino a questo momento.

Il pubblico social boccia i big in gara

Il pubblico boccia, in larga parte poi ci sono sempre le dovute eccezioni, il cast di artisti in gara. Ci sono ancora tanti aspetti da determinare, in primis quello legato ai super ospiti. Magari i cantanti non sono graditi al pubblico, ma le presenze illustri durante ciascuna serata sì. Senza contare l’apporto di co-conduttori e co-conduttrici. Conti si gioca tutto, in termini di appeal, con queste ultime decisioni.

Al momento il rischio di un effetto boomerang, considerando i commenti social, attorno al Festival della Canzone Italiana esiste. Se Conti rilancia dicendo che non bisogna prestare attenzione alle polemiche che anticipano l’inizio della kermesse, gli sponsor invece sono molto attenti a determinate ripercussioni. Non appena dovesse esserci qualche flessione in termini di interesse generale, gli accordi potrebbero cambiare. Non per quest’anno, ma per le edizioni che verranno.

La sfida più difficile

Non sarà più un problema di Carlo Conti, che ha già detto che al termine della prossima edizione passerà la mano, ma nessuno – tantomeno lui – ci tiene ad essere ricordato come il Direttore Artistico che ha “deluso” i fan con le proprie scelte. Fino a qualche tempo fa sembrava essere un’utopia, ora invece l’insofferenza generale degli appassionati comincia a montare. La sfida più grande, per tutti, sarà trasformare lo scetticismo generale in consenso.