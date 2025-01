A due settimane esatte dall’inizio di Sanremo 2025, dopo i molteplici annunci di Carlo Conti (ultimi in ordine di tempo le cover e i duetti e i Planet Funk ospiti a bordo della Music Cruise di Costa Crociere per la finale), ancora non abbiamo davanti agli occhi le immagini ufficiali della scenografia nel pieno delle sue funzioni all’interno del Teatro Ariston.

Riccardo Bocchini è lo scenografo di Sanremo 2025

L’epopea delle sgargianti geometrie di Gaetano Castelli durata 22 anni, tra il 1987 ed il 2024 (parte di questi anche con sua figlia Maria Chiara), si ferma. Quest’anno il lavoro è realizzato da Riccardo Bocchini, che già in passato ha potuto contare sui primi tre festival di Carlo Conti. E’ stato lui a realizzare le scenografie delle edizioni 2015, 2016 e 2017, così il ritorno al progetto per il 2025 si rende ancora più curioso.

Riviera24 dà per certo Riccardo Bocchini come scenografo di #Sanremo2025. Aveva già firmato i festival di Carlo Conti tra 2015 e 2017 pic.twitter.com/TqLVlTM5kN — Ruben Trasatti (@darkap89) June 23, 2024

Gli scatti spoiler

L’attesa è crescente, ma sta per terminare: saranno questi i giorni in cui verrà svelata? L’anno scorso, a poco più di 10 giorni dalla prima serata, l’ufficio stampa Rai pubblicò lo scatto ufficiale con dovizia di dettagli. In questi giorni, così com’è accaduto anche in altri anni, gli scatti spoilerati abbreviano i tempi. Ad ora sono due gli scatti ‘rubati’, il primo pubblicato il 23 gennaio da La Stampa, il secondo e ultimo è fresco di giornata, dal quotidiano Il secolo XIX.

Se sulla prima foto è più complicato definire le sembianze del palco, eccetto scorgere una pavimentazione coperta quasi totalmente di led, più chiara (ma non chiarissima) la seconda immagine ripresa a lato del palcoscenico, apparentemente nei pressi dell’orchestra.

Come sarà la scenografia di Sanremo 2025

Si può notare, ad esempio, la scalinata centrale aperta, ai lati delle accoglienti barre led a semicerchio i cui temi e colori prevedibilmente seguiranno le atmosfere dei momenti di spettacolo e dei brani. Di fronte, una più ampia scalinata che accompagna verso il pubblico della platea (questo il vero classico del Festival). Inoltre, sembra andare confermandosi il ritorno dell’orchestra ‘effetto condominio’ alle due ali del palco, un posizionamento suddiviso e utilizzato l’ultima volta proprio nel 2017.

Che si voglia dare continuità ad un progetto di linee e schemi iniziato con i primi tre Festival di Conti, eliminando così l’effetto astronave degli ultimi anni? Quali modifiche e novità tecnologiche saranno apportate alla struttura? Quale colpo d’occhio vorrà regalare Riccardo Bocchini allo spettatore?