Sanremo 2025, il racconto del Festival su RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia

Le radio del gruppo RTL 102.5 in diretta dalla città dei Fiori per raccontare la settimana di Sanremo 2025 e i suoi protagonisti.

Il gruppo RTL 102.5 darà ampio spazio al Festival di Sanremo 2025. I tre network RTL 102.5, Radio Zeta e Radio Freccia trasmetteranno per tutta la settimana della kermesse dalla città dei fiori, si comincerà il giorno prima del via: lunedì 10 febbraio. Il radio truck stazionerà in Corso Imperatrice, vicino al Casinò di Sanremo, da lì l’operazione #Radiofestival prenderà vita con una serie di trasmissioni, collegamenti e interviste per entrare nel vivo dell’evento che sarà.

Innanzitutto scopriamo i palinsesti delle tre radio nella settimana dal 10 al 16 febbraio.

Programmazione di RTL 102.5

Questi i programmi e gli speaker della radio più ascoltata d’Italia:

Dal lunedì al venerdì

09:00 – 11:00 : La famiglia giù al nord con Luigi Santarelli da Sanremo e Sara Calogiuri, Jennifer Pressman, Emanuele Carocci e Luca Viscardi in studio.

: con Luigi Santarelli da Sanremo e Sara Calogiuri, Jennifer Pressman, Emanuele Carocci e Luca Viscardi in studio. 15:00 – 17:00 : The Flight con Matteo Campese da Sanremo e La Zac in studio a Milano.

: con Matteo Campese da Sanremo e La Zac in studio a Milano. 17:00 – 19:00 : Password con Cecilia Songini da Sanremo e Nicoletta De Ponti e Fulvio Giuliani in studio.

: con Cecilia Songini da Sanremo e Nicoletta De Ponti e Fulvio Giuliani in studio. 19:00 – 21:00: Protagonisti con Francesco Fredella da Sanremo, Gianni Simioli, Francesco Taranto e Antonio Sica da studio.

Dal lunedì al giovedì

11:00 – 13:00: W L’Italia con Carolina Rey da Sanremo e Ambra e Angelo Baiguini in studio.

Dal lunedì alla domenica

21:00 – fine serata: Suite 102.5 RADIOFESTIVAL con Niccolò Giustini da Sanremo e Simone Palmieri e Francesca Cheyenne da studio.

Programmazione del weekend:

Venerdì e sabato

11:00 – 13:00 : No Problem – W L’Italia con Carolina Rey da Sanremo e Paolo Cavallone, Charlie Gnocchi e Carlo Elli da studio.

: con Carolina Rey da Sanremo e Paolo Cavallone, Charlie Gnocchi e Carlo Elli da studio. 17:00 – 19:00: Pop Around the Clock con Cecilia Songini da Sanremo e La Mario da studio.

Sabato

09:00 – 11:00 : Chi c’è c’è, chi non c’è non parla con Luigi Santarelli da Sanremo e Armando Piccolillo e Barbara Foria da studio.

: con Luigi Santarelli da Sanremo e Armando Piccolillo e Barbara Foria da studio. 13:00 – 15:00 : Power Hits Parade con Virginia Tschang da Sanremo e La Zac da studio.

: con Virginia Tschang da Sanremo e La Zac da studio. 15:00 – 17:00 : Mai visto alla radio con Matteo Campese da Sanremo.

: con Matteo Campese da Sanremo. 19:00 – 21:00: Shaker con Francesco Fredella da Sanremo e Giorgia Surina da studio.

Programmazione di Radio Zeta

09:00 – 11:00 : Turbo Zeta con Luigi Provenzani da Sanremo e Alessandra Vatta in studio.

: con Luigi Provenzani da Sanremo e Alessandra Vatta in studio. 11:00 – 13:00 : Destinazione Zeta con Giulia Laura Abbiati da Sanremo e Mario Vai in studio.

: con Giulia Laura Abbiati da Sanremo e Mario Vai in studio. 13:00 – 15:00 : Zetagram con Cianna e Carolina Russi Pettinelli da Sanremo.

: con Cianna e Carolina Russi Pettinelli da Sanremo. 15:00 – 17:00: Collettivo Zeta con Niccolò Giustini da Sanremo e Simone Palmieri da studio.

Programmazione di Radiofreccia

17:00 – 18:00: Terra di Nessuno con Nessuno (Matteo Campese).

Inoltre si conferma la collaborazione tra RTL 102.5 ed EarOne (insieme anche nelle scorse edizioni di Power Hits Estate) per realizzare la speciale classifica “RTL 102.5 Radiofestival” che incoronerà i protagonisti radiofonici di Sanremo 2025.

Come funziona la classifica RTL 102.5 Radiofestival

Gli ascoltatori di RTL 102.5 potranno esprimere la propria preferenza sulle canzoni in gara al prossimo Festival di Sanremo 2025, sia della sezione Campioni che della sezione Nuove proposte, a partire dall’apertura della manifestazione.

Le votazioni saranno registrate tramite la piattaforma RTL 102.5 Play. I risultati si baseranno sulle preferenze espresse dagli ascoltatori, ponderate con i dati di airplay stilati da EarOne, che considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti del panorama radiofonico, comprese radio nazionali, regionali e locali.

Gli ascoltatori di RTL 102.5 avranno la possibilità di votare per tutte le canzoni in gara a partire dalle 21:00 circa di martedì 11 febbraio 2025, in concomitanza con l’apertura del Festival. I vincitori della Classifica “RTL 102.5 #Radiofestival” 2025, sia per la sezione Campioni che per la sezione Nuove proposte, saranno annunciati in diretta durante “L’Indignato Speciale“, in onda domenica 16 febbraio dalle 9:00 alle 11:00.

Sanremo 2025, il racconto sui social di RTL 102.5 e Radio Zeta

Non mancherà il racconto via social. Con Francesco Fredella e Ludovica Marafini, Sanremo 2025 sarà vissuto anche dai profili di RTL 102.5 e Radio Zeta, in più contenuti esclusivi su RTL 102.5 Play, la piattaforma dell’emittente.