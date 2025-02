Nelle ore di vigilia della prima serata del Festival di Sanremo 2025, Elodie si è fermata in sala stampa per l’incontro con i giornalisti. Alla kermesse porterà “Dimenticarsi alle 7” un brano che riprende il mood danzereccio a cui ci ha ben abituati l’artista.

Elodie si dice “molto felice” per essere arrivata ad un punto della sua carriera di vero successo. Il prossimo giugno per lei arriverà The Stadium Show (San Siro di Milano l’8 giugno e Stadio Maradona il 12 giugno): “E’ una tappa inaspettata della mia carriera. Ho fatto molta fatica a credere che potesse esistere la possibilità di arrivare a dei live. Per me gli stadi sarà un’occasione per spiegare al meglio il mio progetto. Certo li ho fatti nei palazzetti, ma in uno stadio c’è uno spazio decisamente più ampio per il mio show“.

La maturità di Elodie si dimostra nelle hit di successo, nei numeri, ma in primis nella persona: “Dalla ragazza che ero ad Amici, ora sicuramente sono una donna. Il tempo mi ha dato modo di scoprirmi e capire chi sono. Cosa voglio e cosa non voglio. Sono più consapevole di quanto amo fare questo mestiere. Non mi aspettavo niente di tutto questo che è successo in questi anni. Cerco di fare le mie cose con onestà“.

E aggiunge : “L’ansia da prestazione ce l’ho quotidianamente, ma in realtà l’ansia vera non ce l’ho. Sono maturata ed ora non mi arrabbio nemmeno più“.

Venendo all’oggi, nelle prove generali che TvBlog ha seguito ieri, Elodie era visibilmente emozionata: “Ero emozionatissima, concentrata. Però quando canti per gli altri ci vuole coraggio perché magari chi è davanti a te non siano lì ad accogliere quel brano. Poi mi lascio andare. Detto questo non credo che vincerò, non l’ho mai pensato fino a questo momento“.

Enrico Lucci di Striscia la Notizia esce dallo steccato di Sanremo e, più in generale della musica, puntando al gossip e ad alcune dichiarazioni della cantante sul lato politico: “Hai detto che sei di sinistra però non voti Elly Schlein perché ha poco carisma al contrario di Giorgia Meloni, voteresti mai Giorgia Meloni?” Elodie risponde secca: “No“, Lucci: “Nemmeno sforzandoti un pochetto?“, l’artista replica: “No, nemmeno se mi tagliassero una mano“. Parole che (manco a dirlo) stanno già facendo il giro del web.