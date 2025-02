Sanremo 2025 cachet: quando guadagnano i conduttori, i cantanti e gli ospiti del Festival

Quanto guadagnano i conduttori, gli ospiti, i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025 per le cinque serate? Tutte i possibili cachet

Il ‘Festival di Sanremo 2025‘ è iniziato da qualche ora. Cresce la curiosità sui compensi degli artisti coinvolti nella kermesse festivaliera. Ad oggi, manca ancora l’ufficialità sulle cifre dei guadagni di conduttori, ospiti e cantanti in gara. Nel post seguente, vi riportiamo alcune cifre.

Il ‘Corriere della sera’ riporta che, Carlo Conti, in qualità di conduttore e direttore artistico della kermesse, guadagnerebbe 500mila euro per tutta la settimana.

Massimo riserbo sui guadagni dei co-conduttori: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica (seconda serata); Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa (terza serata); Mahmood e Geppi Cucciari (quarta serata); Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan (quinta e ultima serata). Si parla, però, di cachet compreso tra i 20 e i 40 mila euro.

Gerry Scotti, sul palco dell’Ariston, stasera, con Antonella Clerici, pochi giorni fa, ha ribadito, all’agenzia di stampa ‘Ansa’, di aver preso parte al progetto di Conti solo per amicizia: “Al Festival vado in amicizia, senza cachet: è bello poterselo permettere. È l’unica ‘conditio sine qua non’ che ho posto a Carlo quando mi ha chiamato”.

Capitolo ospiti: come Jovanotti, Damiano David, Noa e Mira Awad. Il quotidiano on line milanese riporta che “si mormora di compensi compresi tra i 50 e i 100 mila euro per pochi minuti di esibizione”.

Anche i 29 cantanti in gara percepiscono un rimborso spese che si aggirerebbe sui 53 mila euro per l’intero progetto artistico: “in concreto, alla fine, nelle mani del cantante arrivano solo 3 mila euro”.

A questi, invece, bisogna aggiungere il fatto che nessuno degli attori in promozione con le fiction e i film Rai (come il cast stellare di ‘Follemente’ che annovera attori del calibro di Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria) non percepiranno alcun cachet per salire sul palco dell’Ariston.