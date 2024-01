Stavamo quasi per perdere le speranze su di un Sanremo tutto commentato dalla Gialappa’s Band, ma un bagliore nel freddo pomeriggio di venerdì 12 gennaio 2024 ci fa tirare un sospiro di sollievo. Dopo qualche anno di stop, il Festival di Sanremo 2024 tornerà ad avere tra i suoi protagonisti esterni Marco Santin e Giorgio Gherarducci.

Per RTL 102.5 saranno le voci delle cinque prime serate in diretta sull’emittente di Lorenzo Suraci che – fra l’altro – proprio oggi ha festeggiato la conferma del primato come radio nazionale più ascoltata (6.025.000 persone secondo l’ultima rilevazione TER – Tavolo Editori Radio, basata sui dati annui del 2023).

L’annuncio del ritorno di Santin e Gherarducci ai microfoni della radio è arrivato tramite i social di RTL 102.5, dove i fans hanno subito accolto la notizia con entusiasmo. Solo scorrendo i commenti del post pubblicato sul profilo Instagram ci si rende conto di quanto, il pubblico, voglia bene al duo che, nel 2023 ha riconquistato la scena grazie a GialappaShow.

Gialappa’s Band e Sanremo: la storia in breve

L’ultimo Festival commentato in radiovisione dai 2/3 della Gialappa’s risale al 2020, proprio su RTL 102.5. In studio con il signor Giorgio e il signor Marco conducevano Laura Ghislandi (ora a Radio Montecarlo), Gigio d’Ambrosio (da oltre un anno non collabora più con RTL 102.5) e con la partecipazione di Mara Maionchi. Il gruppo aveva seguito in tempo reale il famoso BugoMorgan-gate sin dalle prime battute mettendo a segno uno dei momenti più virali del Sanremo di quattro anni fa.

Precedentemente, sempre in occasione della settimana di Sanremo, la Gialappa’s ha potuto sperimentare il commento live tramite lo streaming di Twitch (2022), ancora su RTL 102.5 hanno commentato le edizioni del Festival 2011 e 2014 in Noi dire Sanremo, su R101 le edizioni 2012 e 2013.

Tutto però è cominciato con Rai dire Sanremo, su Rai Radio 2 dal 2001 al 2009, anni in cui (ben prima del FantaSanremo) i tormentoni della Gialappa’s prendevano vita sul palco in un gioco di complicità fra l’allora trio (Gherarducci-Santin-Taranto) e i cantanti in gara. Dal “situescion” del 2002 al “cangureggiamento” del 2004, nel Festival di Simona Ventura, dalla citazione del “Red Carpet” nel 2008 al “business innovation” l’anno successivo.

E quest’anno? Cosa bollirà nella pentola della Gialappa’s Band? Quale sarà (se ci sarà) il tormentone che uscirà fuori dal cilindro…diviso in due?