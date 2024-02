Sanremo 2024, Amadeus e il lungo day after tra Vespa e Affari Tuoi: “È il momento giusto per chiudere”

L’ho detto prima di cominciare questa ultima edizione: sentivo e sento che sia il momento giusto di chiudere dopo cinque anni.

Così Amadeus a Bruno Vespa nella puntata di lunedì 12 febbraio di Cinque Minuti, che ha anticipato la prima puntata di Affari Tuoi post Sanremo, tradizionalmente in diretta e con ospite il vincitore – in questo caso, vincitrice – del Festival.

L’onda lunga di Sanremo sta ritirandosi sulla battigia del daytime Rai dopo aver colpito ‘duramente’ il prime time, sia per la durata monstre delle Serate sanremesi (per la gioia soprattutto di una più che soddisfatta Rai Pubblicità) sia per gli ascolti, mai così alti negli stessi cinque anni ‘sebastiani’.

Come abbiamo fatto questi numeri? Portando intanto la musica che piace ai giovani, che poi piace anche ai genitori e piace anche ai nonni ,quindi la musica contemporanea e creando un clima di libertà e di amicizia vera. I ragazzi hanno bisogno di aggregarsi e con Sanremo lo hanno fatto ancora di più

risponde l’ormai ex direttore artistico del Festival, che in conferenza stampa è apparso sollevato all’idea di non dover studiare aggiustamenti al regolamento dopo le polemiche per il secondo posto di Geolier. Vespa, però, sonda il terreno, anche magari pensando a un ‘sesto mandato’ su sollevazione popolare…

Se cambierei il Televoto? Io credo che sia stata la soluzione, come dire, giusta. Se fai solo televoto tutte le sere tu praticamente dopo la prima sera sai già chi ha vinto il Festival. Quindi non è facile, come dire ogni anno trovare una giuria equa. Questa mi è piaciuta molto.

Amadeus dice di non sapere come si sono comportate le Radio, ma voi potete vederlo nel post dedicato ai voti. Alla fine sul podio erano tutti giovanissimi: “Un’eccezione o è cambiata la musica italiana?”, chiede Vespa. Amadeus non ha dubbi:

È cambiata la musica italiana. Il podio è il podio, credo, più giovane degli ultimi anni o forse di sempre. Ed è la musica che in questo momento piace, piace a tutti. Piace a me, che ho 61 anni, ma non solo.

Tempo di saluti, dunque: il lungo applauso tributatogli dai giornalisti all’inizio dell’ultima conferenza lo ha commosso

“Se la sala stampa ti fa la standing ovation quando vai via… insomma a volte non ci si trova, anche perché la stampa e la direzione artistica non sempre la pensano alla stessa maniera, ma in quel caso, devo dire quello omaggio l’ho gradito tantissimo”.

E ora si riprendere la programmazione ‘regolare’: non è previsto nessun programma nuovo, di coppia, con Fiorello nonostante i desiderata dell’AD Roberto Sergio… E via ai pacchi, prima di essere ospite con Angelina Mango martedì sera a Porta a Porta.