Sanremo 2023, perchè gli artisti dicono “Tam Tam” sul palco? È l’inno del FantaSanremo 2023

I più attenti se ne saranno accorti. Per la serata finale del Festival di Sanremo 2023 qualcuno degli artisti in gara sta pronunciando sul palco dell’Ariston l’espressione “Tam Tam”. È stata la giovane Ariete a dirlo subito dopo la sua esibizione, poi anche Paola & Chiara l’hanno detto dopo aver cantato Furore e, subito dopo, anche Levante. Sono impazziti? Certo che no! Cosa significa Tam Tam e perchè è così gettonato tra gli artisti in gara a Sanremo 2023?

La risposta arriva dal FantaSanremo 2023, la gara parallela a quella ufficiale che vede gli Artisti accumulare punti per una serie di azioni fatte di giorno in giorno, sul palco del Teatro Ariston e nel corso della giornata, seguendo un rigido regolamento che si rinnova di anno in anno.

Oltre ai bonus e malus validi per le cinque serata del Festival, quest’anno sono previsti dei Bonus Giornalieri. Giovedì 9 febbraio abbiamo visto gli Artisti guadagnare 20 punti per aver ringraziato l’orchestra nella lingua dei segni italiana, mentre venerdì 10 febbraio i 20 punti erano riservati a chi consegnava un fiore o un regalo ad Amadeus.

Per la serata finale di Sanremo 2023 il bonus giornaliero, che dà diritto a 20 punti al FantaSanremo, prevede che gli Artisti utilizzino l’espressione “Tam Tam” sul palco dell’Ariston. Ma perchè proprio Tam Tam? Perchè la sigla ufficiale del FantaSanremo 2023, “C’è un tam-tam” degli Eugenio in Via Di Gioia.

“C’è un tam-tam”: l’inno ufficiale del FantaSanremo 2023

Ecco il video ufficiale di “C’è un tam-tam”, l’inno ufficiale del FantaSanremo 2023:

Questo, invece, è il testo completo:

C’è un clima, c’è un mondo

C’è un Sanremo molto giovane

Che entra nel Festival

Non va tenuto fuori

C’è un gioco, FantaSanremo

C’è un tam-tam

So giovani

C’è un gioco, FantaSanremo

C’è un tam-tam, tam-tam-tam-tam

C’è fermento in città

Tutta Italia fa tam-tam

C’è Grignani tra i cantanti

C’è greenwashing tra i bagnanti

C’è lo zio, Paola e Chiara

Sembra il festivalbar-a-a-a

C’è chi tifa per chi canta

Chi se lo guarda solo per il Fanta

E c’è un’ultima richiesta, Ferragni please

Ama porta i Pooh, tu portaci i Jalisse

C’è un tam-tam-tam-tam-tam-tam (Fantasanremo)

Tam-tam-tam-tam-tam-tam

C’è un tam-tam-tam-tam-tam-tam (Fantasanremo)

Tam-tam-tam-tam-tam-tam

C’è chi compie gli anni (Happy Baudi)

C’è chi corre con Gianni Moraudi (col barchino)

C’è chi si dichiara LGBT

C’è chi aspetta Beppe Vessì

E c’è un’ultima richiesta, Ferragni please

Ama porta i Pooh, tu portaci i Jalisse

C’è un tam-tam-tam-tam-tam-tam (Fantasanremo)

Tam-tam-tam-tam-tam-tam

C’è un (so giovani) tam-tam-tam-tam-tam-tam (Fantasanremo)

Tam-tam-tam-tam-tam-tam

C’è un tam-tam-tam-tam-tam-tam (Fantasanremo)

Tam-tam-tam-tam-tam-tam

C’è un tam-tam-tam-tam-tam-tam (Fantasanremo)

Tam-tam-tam-tam-tam-tam

C’è anche il premio Tananai

Arriva ultimo e vincerai (papalina)

Ultimo e vincerai

Ultimo vincerà-i