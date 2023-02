Se all’interno del Teatro Ariston archi, microfoni, chitarre, voci e tante parole risuonano tra le prove dei 28 artisti, dei conduttori e co-conduttori di Sanremo 2023, a farsi bello fuori è soprattutto il fronte teatro, cuore pulsante del via vai che già si scorge dalla web cam live – visibile sul sito ufficiale del Teatro Ariston di Sanremo – posizionata nei pressi del mitico balconcino che fu di Vincenzo Mollica (a cui, approfittiamo, mandiamo i nostri auguri di Buon settantesimo compleanno compiuto), dunque a qualche metro dall’ingresso nel tempio della musica che sta per riaccendersi.

Lo leggete nel titolo, ma sappiamo che qualcuno di voi l’avrà pure canticchiata: davanti al Teatro Ariston “C’è un grande prato verde…“. La citazione, mai come in questa edizione del Festival, calza a pennello data la presenza di Gianni Morandi, che di quel brano (“Un mondo d’amore“, per quei pochi che non lo sapessero) ne è l’interprete.

Il motivo è legato alla scenografia esterna che accompagnerà la settimana Sanremese. L’allestimento è ancora in corso, ma già si può scorgere quello che a tutti gli effetti è un vero green carpet. I fiori di Sanremo tornano protagonisti e non solo come omaggio dato sul palco, bensì come parte integrante di un’atmosfera totally green. Piante mediterranee autoctone, alberi a foglia (tra cui due imponenti ulivi) e numerosi fiori incorniciano l’ingresso del teatro e abbelliranno innanzitutto la passerella degli artisti che lunedì sera, alla vigilia della prima serata, sfileranno fuori dall’Ariston per il tradizionale photocall di rito inaugurale. Ma non solo, affiancherà la glass room posizionata fronte al Teatro e diventerà il quadro degli innumerevoli collegamenti delle trasmissioni Rai che si dedicheranno a Sanremo 2023.

L’allestimento è curato da Sanremo Piante Concept, azienda di architettura del paesaggio che, sui suoi canali social, ha postato una clip del via ai lavori avvenuto ieri mattina e che proseguirà nelle prossime ore.

Sul sito Sanremonews altre informazioni a riguardo: “Il progetto è di Rai Pubblicità in collaborazione con il Comune di Sanremo, dopo l’avvio della partnership dello scorso anno, anche per il 2023 vede come sostenitore principale l’azienda Plenitude”.

Il colpo d’occhio è decisamente curioso, a confermarlo è la reazione dei passanti che si soffermano a guardare e fotografare il manto erboso per immortalare il quadro – seppur ad ora ancora incompleto – di quest’anno.

Sul web già corre l’ironia degli utenti che paragonano l’ambient creato a quello dello storico fantabosco della Melevisione e i meme non stentano ad arrivare. Twitter a volte è un posto meraviglioso.

Questo “grande prato verde” sarà anche luogo di un ipotetico (probabile) medley dei successi di Morandi nell’arco delle cinque serate? Due più due sapete quanto fa no?