Sanremo 2023 arriva alla sua serata Finale in questo sabato 11 febbraio così atteso. Penultima conferenza stampa in diretta dal Casinò di Sanremo per direzione artistica e per i vertici Rai, più che soddisfatti dell’andamento di questa 73esima edizione del Festival, i cui ascolti hanno ottimamente retto alla sfida della quarta ‘replica’ consecutiva. E si prosegue sulla scia anche per il prossimo anno: nessuna incertezza su chi sarà il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2024, il che dà ad Amadeus la possibilità di ragionare per tempo e con calma alla prossima edizione.

Questo, dunque, non sarà argomento di discussione nella conferenza stampa di oggi, al via come sempre intorno alle 12 e che seguiremo con il nostro liveblog. Presenti come tradizione, e incuranti della stanchezza, il direttore Artistico Amadeus, il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta, la vice direttrice delll’intrattenimento Rai Federica Lentini e probabilmente Chiara Ferragni, che torna come co-conduttrice del Festival dopo averlo inaugurato martedì 7. Non si sa se sarà in sala anche Gianni Morandi, assente nella conferenza di ieri anche perché c’è bisogno di recuperare le forze prima dello sforzo finale.

Argomenti all’odg, oltre agli ascolti, anche i momenti forse più discussi della serata di ieri, come l’appello di Fedez e Articolo 31 sulla liberalizzazione delle droghe leggere o l’esibizione un po’ ‘fetish’ di Rosa Chemical e Rose Villain. Al di fuori dal palco, resta il ritrovamento di un ordigno dimostrativo a poca distanza dall’Ariston.

Per tornare alla Finale, di sicuro qualche discussione potrà esserci in merito all’andamento delle classifiche, con lo sguardo puntato alla finalissima che vede come ospiti i Depeche Mode, che presenteranno il loro ultimo singolo, Ghost Again. E si recupera in serata l’omaggio di Gianni Morandi a Lucio Dalla, tagliato dalla scaletta della quarta serata, già andata piuttosto lunga.

Tutto pronto, dunque, per la conferenza stampa della Finale di Sanremo 2023, che seguiamo live a partire dalle 12.