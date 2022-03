Dal 1 al 5 febbraio scorso, andava in onda il Festival di Sanremo 2022 vinto da Mahmood e Blanco con la loro Brividi. Fu un’edizione di grandi ascolti, superiori alle ultime annate e con una grande attenzione social e di pubblico. E’ passato un mese esatto, oggi, 4 marzo 2022, diamo un’occhiata alla situazione con gli album e i singoli del Festival ancora in classifica. Ecco come si stanno comportando.

Proprio nella giornata in cui è stato ufficializzato un nuovo biennio con Amadeus alla conduzione di Sanremo 2023 e 2024, nelle chart continuano ad ottenere grandi riscontri i protagonisti della kermesse musicale. Partiamo dai singoli dove restano, al primo posto, proprio i trionfatori, Blanco e Mahmood, con la loro “Brividi”. E il cammino di questo brano sarà ancora lungo, visto che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022 a Torino.

Seconda posizione in mano ad Irama con la sua ballad “Ovunque sarai”. Terzo posto per le “Farfalle” di Sangiovanni. Quarto gradino per la traccia dance di Dargen D’Amico, “Dove si balla”. Quinta posizione per “Ciao ciao” de La Rappresentante di Lista. Tormentone assicurato per i prossimi mesi, estate inclusa. Alla 6 Rkomi con “Insuperabile”, seguito da Elisa con “O forse sei tu”. Sempre ottima la performance di Tananai con “Sess0 occasionale”, stabile alla 8 (in classifica, alla finale, arrivò ultimo). E il clamore intorno all’artista è tale da portare nella top ten, alla 10, un altro suo pezzo, “Baby Goddamn”, uscita a marzo 2021.

Alla 12 Matteo Romano con “Virale” e alla 14 “Chimica” di Ditonellapiaga e Rettore. Regge bene Gianni Morandi con la sua “Apri tutte le porte” (15). Dobbiamo uscire dalla top 20 per trovare Achille Lauro con “Domenica”. Alla 22 Emma con “Ogni volta è così”, alla 25 “Perfetta così” di Aka 7even. Noemi alla 28 con “Ti amo non lo so dire”, alla 35 Ana Mena con “Duecentomila ore”, seguita -alle 36- da “Inverno dei fiori” di Michele Bravi. Posizione 44 per “Abbi cura di te” di Highsnob e Hu, alla 48 “Sei tu” di Fabrizio Moro. Cala alla 82 “Miele” di Giusy Ferreri.

A un mese dalla fine di Sanremo 2022, primo posto per Irama con “Il giorno in cui ho smesso di pensare”, uscito la settimana scorsa. E batte anche Cesare Cremonini – super ospite al Festival- con la sua “La ragazza del futuro”. Terzo gradino per Taxi Driver di Rkomi, il disco più venduto di tutto il 2021. Bene Blanco con “Blu Celeste” (alla 5). Scende dalla 1 alla 7 “Ritorno al futuro/Back to the future” di Elisa che, sette giorni fa, ha conquistato la vetta della classifica album. Decima posizione per la compilation di Sanremo 2022 (in calo dalla 5). Alla 25 la riedizione dell’ultimo disco di Achille Lauro, “Lauro- Achille Idol Superstar”. Alla 54 “My mamma” de La Rappresentante di Lista. Ditonellapiaga alla 93 con “Camouflage” mentre esce già dalla top 100 “Cortometraggi”, il nuovo disco di Giusy Ferreri.