Sanremo 2022, l’inviato del Tg1 cerca di raggiungere la nave da crociera: il video è virale

Nell’ultima edizione del Tg1, andata in onda, oggi, martedì 2 febbraio 2022, alle 13:30, l’inviato Leonardo Metalli ha cercato di raggiungere, con l’ausilio di un motoscafo, la Costa Toscana, la nave da crociera abitata, nei giorni della kermesse festivaliera, da Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Il giornalista, in Riviera per seguire il ‘Festival di Sanremo 2022‘, ha dato vita ad un’esilarante gag che ha fatto letteralmente impazzire il popolo del web:

Dobbiamo per forza attraccare sulla nave da crociera che poi è anche il teatro dove c’è un’altra parte del Festival, quello galleggiante di Sanremo. Adesso arriviamo, attracchiamo e poi andiamo a vedere gli artisti che arrivano da tutte le parti. Ma quanto manca? Andiamo più veloci, altrimenti non arriviamo mai!

Attendo stasera solo per vedere come la Capitana Orietta Berti accoglierà sulla nave l’inviato Leonardo Metalli#Sanremo2022 #TG1 pic.twitter.com/CN0iZOx1FL — Cinguetterai 🎶💐 (@Cinguetterai) February 2, 2022

A quel punto, la collega in studio, Maria Soave, riprende la linea con un buon auspicio:

Vedremo se questa sera Leonardo riuscirai a salire a bordo della nave.

Il popolo dei social si è spaccato sul filmato che, in un paio d’ore, ha già fatto il giro del web:

Leonardo Metalli grandissimo dono, se me lo chiedete ⚰️#Sanremo2022 https://t.co/NrmGDoZjcV — ✨💐४ 𝕊𝕠' ℙ𝕒𝕝𝕝𝕪 ४💐✨ (@bohemiennepao) February 2, 2022

Trovo scioccante il siparietto desolante del giornalista ( roba da pazzi che questo lo faccia e lo sia ) sulla barchetta in diretta verso la nave Costa.

Chiuso di corsa il collegamento da studio perché davvero imbarazzante. #Tg1 #Sanremo2022 #Metalli @leonardometalli @Tg1Rai — 🆁🆅 (@rrtvln) February 2, 2022

Leonardo Metalli che non riesce ad arrivare sulla nave con il motoscafo in diretta sul TG, LA PIPÌ ADDOSSOpic.twitter.com/FDZW1YFWDy — •Veronicα•💐❁ (@LaRonnie_) February 2, 2022

Anche questo è ‘Sanremo 2022’…