Puntuale come la dieta ogni lunedì, ecco il commento del senatore Simone Pillon sul Festival di Sanremo e in particolare sulle cinque “figure femminili” scelte dal direttore artistico e conduttore Amadeus. Il parlamentare della Lega poche ore fa ha definito il festival “sempre più LGBT” e ha osservato che nella scelta dei conduttori “è stata assegnata la quota gender-inclusive“.

Quindi ha chiesto che tra i co-conduttori ci sia “un normale papà (uno eh, non due), e magari di ispirazione conservatrice? Sarebbe un bel segnale, se non altro a tutela delle specie a rischio estinzione televisiva“.

Parole francamente difficili da commentare (nel senso che si fatica proprio a cogliere il significato di quanto scritto su Facebook), ma di cui va dato conto perché sono espresse da un parlamentare della Repubblica italiana, peraltro vicepresidente della Commissione infanzia e adolescenza.

Anche se non viene esplicitamente citata, la sensazione è che Pillon più che alla direzione artistica di Amadeus, faccia riferimento in particolare alla presenza di Drusilla Foer, la nobildonna toscana, ironica e sprezzante, dalla chioma argentea, alter ego di Gianluca Gori.

Una presenza accolta con gioia dall’attivista transgender Vladimir Luxuria, secondo la quale si tratta di “un bel messaggio contro pregiudizi e discriminazioni di genere e un bel messaggio di inclusività“. E ‘benedetta’ dal vescovo di Sanremo, mons. Antonio Suetta, convinto che “polemizzare con questa scelta mi sembrerebbe una forzatura”: