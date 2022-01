La settimana del Festival di Sanremo 2022 è sempre più imminente. A pochi giorni dal via della 72ma edizione, la cosiddetta ‘giostra’ mediatica che abbellirà la cinque giorni di ‘musica e parole’ (per citare il brano di Loredana Bertè portato nel 2008) sarà accompagnata da chi di ‘musica e parole’ ne conosce e propone ogni giorno, ovvero i network radiofonici. E’ importante evidenziare che da qualche tempo, come ormai ben sappiamo, molte emittenti si sono evolute uscendo dal recinto della trasmissione semplicemente ascoltata per strizzare l’occhio alla televisione.

Dunque, anche quest’anno si ripete la tradizione: alcune delle emittenti più importanti del panorama radiofonico si trasferiranno parzialmente a Sanremo con dirette e speciali per raccontare da vicino, minuto per minuto, l’atmosfera dell’evento.

In prima linea ci sono le radiovisioni di RTL 102.5, Radio Zeta e la visual radio di Rai Radio 2.

Su RTL 102.5 l’attesa è iniziata all’interno del programma Non Stop News condotto da Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro. Ogni mattina alle 8:50 Amadeus si collega in diretta per curiosità e anticipazioni a pochi giorni dall’inizio.

Dal 1° al 5 febbraio l’emittente coprirà le dirette delle serate con Finalmente Sanremo condotto da Laura Ghislandi, Gigio d’Ambrosio, Francesca Cheyenne, Federica Gentile, Federico Pecchia, Davide Damiani e la partecipazione straordinaria di Cristiano Malgioglio. I commenti a ciò che accade sul palco e gli interventi degli artisti appena scesi dal palco dell’Ariston saranno al centro delle serate. Il programma sarà visibile al canale 36 del DTT, 736 di Sky e in streaming sull’app RTL 102.5 Play.

Radio Zeta (gruppo RTL 102.5) si affida alla sua generazione Zeta con un’ampia copertura giornaliera. Dal 1° al 5 febbraio, dalle 11 alle 15, Jody Cecchetto, Niccolò Giustini, Simone Palmieri e Diego Zappone saranno live da Sanremo. Le dirette sono visibili al canale 266 del DTT, sul 735 di Sky e in streaming sull’app RTL 102.5 Play.

L’impegno di Rai Radio 2 si spalmerà su una programmazione dedicata di oltre 100 ore di musica, interviste, curiosità e backstage. Tutto in diretta e in Visual su Rai Play.

Si parte al mattino con Luca Barbarossa e Andrea Perroni a Radio2 Social Club, dal lunedì al venerdì dalle 10.35 (in replica su Rai2 dalle 8.45). Alle 14 arrivano Andrea Delogu e Silvia Boschero con La versione delle due, in diretta dal Glass-Box di Radio2 all’ingresso dell’Ariston. Speciale appuntamento anche per Tre per 2 (dalle 19 alle 20:40) insieme ai Gemelli di Guidonia in diretta dalla nave ormeggiata in rada.

Le dirette delle cinque serate di Sanremo 2022 saranno seguite da Ema Stokholma e Gino Castaldo, visibili all’interno dello studio situato dentro il teatro Ariston, mentre il post-serata sarà condotto da I Lunatici Andrea di Ciancio e Roberto Arduini in una lunga diretta (al via subito dopo la fine delle serate e fino alle 4 dalla Glass-Box fuori dal teatro) possibilmente da sfruttare come un vero DopoFestival.