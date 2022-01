Sanremo 2022, cosa trasmetteranno le altre reti televisive?

Il Festival di Sanremo 2022 da molti viene ribattezzato l’evento della “settimana santa” catodica. La 7 giorni di musica e parole come da tradizione monopolizzerà il palinsesto televisivo anche in modo trasversale se pensiamo alle trasmissioni Rai che già qualche giorno si stanno ampiamente largamente alla kermesse canora fra curiosità e retroscena. Ma nelle altre reti – restando in ambito musicale – “Chi fermerà la musica?” Nessuno.

Nessuno perché il potere di Sanremo puntualmente annulla parzialmente il resto dei palinsesti delle altre reti. Una certezza l’abbiamo già e riguarda il palinsesto di Rai 1:

La fiction Doc 2 – nelle tue mani, subirà uno stop (tornerà in prime time giovedì 10 febbraio), anche Ulisse si ferma per lasciare spazio al Festival, Tali e Quali di Carlo Conti dopo aver avuto un arresto sabato 29 gennaio – per via dello speciale Porta a Porta nel giorno della rielezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – tornerà il 12 febbraio per l’ultima puntata.

Rai 2 ferma le serie tv e proporrà una sfilza di film, mentre Un’ora sola vi vorrei con Enrico Brignano tornerà con uno speciale di San Valentino dopo il Festival). Rai 3 conferma Cartabianca (martedì) e Chi l’ha visto (mercoledì)

Sulle reti Mediaset, Canale 5 da martedì a sabato riempirà le sue prime serate a base di film. Martedì 1 sarà la volta del film Poveri ma ricchissimi, mercoledì 2 febbraio la commedia Un boss in salotto con Paola Cortellesi e Rocco Papaleo; Giovedì 3 febbraio proporrà Cetto c’e’ senzadubbiamente; Venerdì 5 altro film Attenti al gorilla e Sabato 5 la commedia Matrimonio a Parigi.

E’ chiaro che C’e’ posta per te e Grande Fratello Vip subiranno modifiche. Il people show di Maria de Filippi sabato 6 febbraio non andrà in onda proprio per evitare la finale del Festival di Sanremo, mentre il reality show di Canale 5 questa settimana terrà solamente un appuntamento settimanale al posto dei canonici due. Dalla settimana prossima Alfonso Signorini tornerà anche nella seconda puntata, ma al giovedì.

Rete 4 mantiene confermati gli approfondimenti settimanali con l’attualità e i talk politici seppure in veste rivisitata come Sempre più fuori dal coro martedì, Dentro la zona bianca mercoledì e Quarto Grado – Le storie per venerdì.

Su Italia 1, in attesa de Le iene, trasmetterà lo speciale Due anni di Covid mercoledì 2 febbraio.

La7 resta accesa con tutti gli appuntamenti di prime time confermati, così come Sky che conferma Masterchef in onda per la nuova puntata giovedì, ma fermerà Italia’s got talent per un best of in onda contro la seconda serata di mercoledì 2 febbraio.

Sanremo 2022 non avrà di mezzo il calcio. Niente Coppa Italia, Champions League, Europa League e altre competizioni di punta, mentre la serie A potrà solo sfiorarla. Eviterà il big derby Inter-Milan che si giocherà sabato pomeriggio alle 18, mentre alle 20.45 (e quindi durante la finale) c’e’ Fiorentina-Lazio.