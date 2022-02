Sanremo 2022, Gilles Rocca torna sul palco dell’Ariston dopo il Bugo-gate (video)

Oggi pomeriggio, Gilles Rocca si è affacciato durante la diretta di ‘Oggi è un altro giorno’. L’ex vincitore di ‘Ballando con le stelle’ e naufrago de ‘L’Isola dei Famosi’, è esploso, due anni fa, quando Bugo lasciò il palco dell’Ariston dopo una lite, dietro le quinte, con Morgan.

La popolarità, raggiunta grazie all’affetto del popolo del web, gli hanno permesso di farsi conoscere da una platea più ampia e toccare importanti traguardi professionali:

Voglio denunciare un affetto stabile, Pietro Masotti (l’attore sfoggia un occhio nero dopo una pallonata, ndb) Eravamo a Roma prima di partire. Mi mancate ragazze. I Maneskin spaccheranno tutto, sono forti, sempre carichi sia in prova sia quando fanno le serate in giro per i locali di Roma.

L’ex concorrente dell’adventure game di Canale 5 ha assistito, nei giorni scorsi, alle prove dei cantanti in gara. Ha fatto le previsioni sulle coppie che, quest’anno, potrebbe ‘scoppiare’:

Rocca, poche ore fa, attraverso il proprio account Instagram, ha voluto ringraziare tutti/e quelli/e che si sono preoccupati delle sue condizioni di salute:

In primis voglio ringraziare tutte le persone che si sono preoccupate per la mia condizione fisica… quest’anno è iniziato così e così, prima il covid con la paura di saltare il festival dopo tanto lavoro dedicato ad una parte del mio cuore che mi accompagna da ormai 21 anni… poi l’occhio… nonostante tutto mi reputo un uomo fortunato!!! Solo a chi non fa non accade nulla… vi voglio bene e ci vediamo a Sanremo.