Abbiamo superato il giro di boa per il Festival di Sanremo 2022. Questa sera, venerdì 4 febbraio, ci sarà la consueta “pausa” della gara degli inediti, per la serata Cover dove tutti e 25 i cantanti si esibiranno con un brano celebre da (re)interpretare sul palco del Teatro Ariston. Quest’anno è stato possibile scegliere in un repertorio che includesse canzoni degli anni ’60/’70/’80/’90, sia in lingua italiana che in inglese. E alcuni (come Elisa) hanno scelto la seconda opzione. Ma, ovviamente, l’attenzione resta puntata sulla finale di domani, 5 febbraio, quando verrà annunciato il nome del vincitore. Gli occhi sono puntati lì, a quel momento. Chi avrà la meglio?

La sensazione, a poco più di 24 ore dalla proclamazione, è di uno scenario che vede sfidarsi, principalmente due favoriti: la coppia Mahmood & Blanco ed Elisa.

Nella prima serata del Festival, la sala stampa ha eletto -tra i preferiti delle 12 esibizioni Mahmood e Blanco. Il giorno dopo, mercoledì 2 febbraio, ad avere la meglio è stata Elisa. Poi, sommate insieme le due classifiche, al primo posto è arrivata Elisa, di ritorno in gara dopo ben 21 anni dalla sua partecipazione (era il 2001) con Luce. Attesissima, attorniata da aspettative molto alte, la cantante ha convinto i giornalisti che le hanno assegnato la vetta della classifica generale.

Le cose, però, sono cambiate con l’arrivo della giuria demoscopica e del televoto. Due incognite da non sottovalutare che hanno, tra l’altro, cambiato diversi equilibri nelle preferenze. Ma il verdetto più evidente è stato quello di ritrovare al primo posto l’accoppiata vincente di Mahmood & Blanco con Brividi. Ed Elisa? Scivola di poco, al secondo posto. E il testo a testa sembra continuare.

A sottolineare il boom ottenuto dal duetto, ecco altri dati rilasciati in queste ore. Ad esempio, gli utenti di Alexa e Amazon Music, dalla prima serata, hanno riprodotto da Amazon Music tramite Alexa, per primi, Mahmood & Blanco. Al secondo posto troviamo Elisa, alla sua seconda partecipazione al Festival. Medaglia di bronzo per il giovane Sangiovanni.

E non finisce qui. Perché “Brividi” è il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia. Il nuovo record conquistato dalla canzone che i due artisti portano in gara al Festival di Sanremo è di 3.384.192 stream in sole 24 ore ed entra in #5 posizione nella classifica globale della piattaforma, oltre a posizionarsi al #1 nelle classifiche di tutte le piattaforme digitali. Si devono più aggiungere anche 6 milioni di visualizzazioni combinate, realizzate dal video ufficiale e dal videoclip della performance della prima serata di Sanremo 2022.

Non da meno sono gli attestati di stima e i complimenti diretti da Elisa che ha incantato e convinto (anche per la sua assoluta padronanza interpretativa) pubblico in sala e da casa con “O forse sei tu“.

Vediamo, inoltre, qualche altro cambiamento portato dal televoto e dalla giuria demoscopica. A sorpresa, perde posizione Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista. Tormentone assicurato per i prossimi mesi, il brano scivola dal terzo posto assegnato dalla sala stampa al nono gradino. Guadagna due gradini Gianni Morandi che ha conquistato tutti con l’energica “Apri tutte le porte“, arrivando in terza posizione nella classifica. Medaglia di bronzo in tasca. Calano anche Ditonellapiaga e Rettore, dalla 7 alla 12, nella somma dei tre elementi di voto. Sale, invece, Sangiovanni con la sua Farfalle. In questo caso, l’inserimento del televoto e della giuria demoscopica, lo porta dal 13esimo al quinto posto delle preferenze, subito prima di Emma.

C’è ancora tempo per votare e per possibili colpi di scena. Ma ad oggi, ciclone Gianni Morandi a parte, sembra sempre più una partita “a due” tra Mahmood/Blanco ed Elisa. Sarà così fino alla finale di Sanremo 2022 di domani, 5 febbraio?