Sanremo 2022, Elena D’Amario con Elisa nella serata delle cover (foto e video)

Appena un’ora fa, Elena D’Amario ed Elisa, sui rispettivi profili social, hanno annunciato una sorpresa in previsione della quarta serata di ‘Sanremo 2022‘ dedicata alle cover. La cantante, vincitrice nel 2011 con il brano ‘Luce (Tramonti a Nord Est), ospiterà sul palco dell’Ariston, la ballerina professionista di ‘Amici’.

Si esibiranno sulle note di ‘What a feeling’, il successo internazionale di Irene Cara, colonna sonora del film cult ‘Flashdance’.

What a feeling! Onorata di essere al tuo fianco nella serata delle cover @elisatoffoli #whatafeeling @sanremorai

La danzatrice ha partecipazione all’edizione 2009 – 10 di ‘Amici’ conquistando un contratto in una notissima compagnia di danza. Elena si è trasferita a New York ed entrata nel corpo di ballo stabile della Parsons Dance con cui ha girato tutto il mondo. Dopo le esperienze all’estero, Elena è tornata a lavorare in Italia entrando, nel 2015, nel cast del talent show di Maria De Filippi in qualità di ballerina professionista.

Pochi mesi fa, ospite di ‘Verissimo’, la d’Amario ha ricordato, con un pizzico di emozione, la storia d’amore con Enrico Nigiotti, nata all’interno della scuola di Canale 5. Il cantautore è rimasto nella memoria dei telespettatori per il gesto romantico nei confronti dell’allora fidanzata, manifestando la volontà di abbandonare il programma per salvarla dall’eliminazione: