La forza social di un cantante peserà nella classifica finale di Sanremo 2022? La domanda è lecita, anche in considerazione del caso Ferragni/Fedez che fece discutere lo scorso anno, quando la moglie del rapper, influencer da decine di milioni di follower, invitò la sua community a votare per il marito nel televoto per il Festival, a cui prendeva parte in coppia con Francesca Michielin. Alla fine Fedez arrivò secondo, ma fu molto aiutato dal televoto dove nell’ultima serata si piazzò al primo posto, quindi anche davanti ai Måneskin, col 16,02% dei voti.

La risposta precisa ovviamente non esiste, ma è chiaro che la forza social di un artista può facilmente tradursi in forza dell’artista al televoto, anche se non è immaginabile che un follower si trasformi automaticamente in un voto. Ricordiamo, peraltro, che nel Festival al via martedì prossimo a determinare il risultato finale oltre al televoto saranno la giuria dei giornalisti (Carta Stampata, Radio e Web) e la giuria demoscopica.

E allora andiamo a vedere quali sono i cantanti in gara più forti sui social. Stando all’analisi di Reev, che ha stilato la classifica prendendo in considerazione una serie di indicatori e non solo il

numero di follower, ma anche il livello di ‘engagement’, in vetta c’è Gianni Morandi. Il cantante 77enne guida la lista anche se la sua fan base, 4 milioni e mezzo di follower complessivi tra tutte le piattaforme analizzate (Facebook, Instagram, Twitter e TikTok), non è la più grande in assoluto, ma la terza dopo la schiacciante community di Emma Marrone (quasi 12 milioni di follower complessivi) e quella di Elisa (di appena superiore a quella di Morandi).

Morandi è avvantaggiato anche dal fatto che a firmare il suo brano in gara a Sanremo 2022 sia Jovanotti, con un buon seguito social. Stesso dicasi per Emma Marrone, che potrà contare anche sul supporto di Francesca Michielin, che vestirà gli inediti panni di direttrice d’orchestra. Medaglia di bronzo per un altro duo, quello giovanissimo formato da Blanco e Mahmood.

A seguire troviamo Achille Lauro e la già citata Elisa, senza dimenticare Irama e Sangiovanni, particolarmente forti su TikTok, e abituati, come Aka7Even, al televoto grazie alla partecipazione di successo ad Amici di Maria De Filippi.