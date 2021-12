Sanremo 2022, Beppe Vessicchio ci sarà (VIDEO)

La 72° edizione con i 22 big annunciati da Amadeus nel Tg1 ore 2o di ieri, 4 dicembre 2021, dunque inizia a prendere forma. La macchina si è messa in moto anzitempo, i continui cambi di regolamento (dovuti anche alla fuga di alcuni nomi del listone) ha velocizzato le cose, per questo siamo già nel bel mezzo dei commenti ai nomi.

Si aprono anche i numerosi quesiti dagli affezionati al Festival: il pubblico ci sarà? la scenografia? Quanto dureranno le serate? Chi affiancherà Amadeus? Nell’Ama-Ter ci sarà davvero Fiorello? Gli ospiti? Certo, tutto nella norma, ma manca qualcosa, c’è una domanda che preme forte nella testa e che richiama i ‘Vessicchiers’ a rapporto: ci sarà Beppe Vessicchio a Sanremo 2022? Una prima risposta ce l’abbiamo: Sì. L’ha data il diretto interessato rispondendo ad una domanda della speaker e giornalista Barbara Sala stamani, durante un collegamento telefonico a Non stop news su RTL 102.5.

Io, da ieri sera, penso di aver avuto la conferma che sarò sul palco di Sanremo perché ho un rapporto produttivo con Le vibrazioni. Questa mattina lo posso dire, ieri mattina non l’avrei saputo.

Non a caso, Le vibrazioni tornano in gara al Festival dopo due anni (con quale brano lo sapremo il 15 dicembre nella serata dedicata a Sanremo Giovani in prima serata su Rai 1).

Il legame tra Beppe Vessicchio ed il Festival di Sanremo è di lunga data. Parte da un anno: il 1990. Successivamente nel 1994, 1997, 1998 e 2000 riceve il premio come miglior arrangiatore. Delle oltre 20 partecipazioni, quattro di queste hanno fruttato la vittoria:

2000 : Sentimento degli Avion Travel,

degli Avion Travel, 2003 : Per dire di no di Alexia

di Alexia 2010 : Per tutte le volte che di Valerio Scanu

di Valerio Scanu 2011: Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni

Il palmares di Vessicchio evidentemente ha ancora dello spazio da riempire. D’altronde come ha detto in passato all’AdnKronos: “Per me è come una festa comandata, c’è Natale, Capodanno e c’è Sanremo”