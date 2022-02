Sanremo 2022: ascolti boom per l’Amadeus ter, il commento di Sonia Bruganelli

Tutti festeggiano per gli ascolti boom di Amadeus, padrone di casa del ‘Festival di Sanremo 2022’ che, quest’anno, ha superato se stesso portando a casa una media di 10.911.000 telespettatori, ed uno share pari al 54,7%. Applaude il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, in conferenza stampa (“Uno dei migliori risultati di sempre. E’ stato premiato il desiderio di leggerezza, di condivisione, l’ottimo livello musicale, l’innovazione del linguaggio visual e la giusta ritmica televisiva”). Gioisce il conduttore della kermesse festivaliera in collegamento a ‘Storie italiane’ (“Non ci posso credere. Sono felice per i cantanti e per la musica e per il pubblico a casa. Abbiamo bisogno di leggerezza, di musica”).

I critici televisivi hanno sottolineato il fatto che questo risultato sia il migliore degli ultimi vent’anni. Sonia Bruganelli, opinionista di punta del ‘Grande Fratello Vip’ e moglie di Paolo Bonolis, attraverso una serie di Instagram Stories, ha commentato un’affermazione, tratto dall’articolo di un/a collega: “Nel 2005, il Sanremo di Paolo Bonolis alla prima fa il 54,78%. Ma erano altri tempi…”.

Immediata la replica sui social. Il ‘braccio destro’ di Alfonso Signorini al ‘GF Vip’ ha sottolineato la forte controprogrammazione dei canali concorrenti durante i Festival del marito:

Altri tempi? Perché forse sulle altre reti andava ancora in onda di tutto?!

In effetti, non ha tutti i torti! Da qualche anno, salvo rarissime eccezioni (come i talk politici), la tv, durante la settimana festivaliera, si spegne. L’avvento del digitale terrestre (con un’offerta diversificata spalmata su più canali) e l’avvento di nuove piattaforme per fruire dei contenuti televisivi non hanno contribuito ad un cambiamento sostanziale di rilettura dei dati d’ascolto?