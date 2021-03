Nel corso della serata finale del Festival di Sanremo 2021 condotta da Amadeus sono intervenuti Alberto Tomba e Federica Pellegrini. I due campioni hanno presentato un’iniziativa davvero singolare per una manifestazione sportiva, ovvero il lancio del televoto per la scelta del logo delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Amadeus ha annunciato:

“Questa sera lanciamo qualcosa che non è mai accaduto nella storia delle Olimpiadi, il logo di Milano-Cortina 2026 sarà deciso da voi”.

La Pellegrini, rivolta al conduttore, ha quindi detto:

Stasera sarai tu ad aprire il televoto, proporremo due loghi e il pubblico sceglierà il più bello”.

Per la cronaca, il primo logo presentato dalla nuotatrice è un dado multicolore, mentre il secondo proposto dall’ex sciatore è un 26 che richiama i colori della neve.

Successivamente, Alberto Tomba e Federica Pellegrini hanno presentato l’esibizione de La Rappresentante di Lista con la canzone Amare. La giudice di Italia’s Got Talent aveva già all’attivo un’ospitata al Festival di Sanremo risalente al 2012, quando a condurre la kermesse canora era Gianni Morandi. In quell’occasione la Pellegrini si sottopose a un’intervista sulle scale dell’Ariston da parte del cantante.

Per quanto riguarda Tomba, invece, la carriera dello sciatore e del Festival di Sanremo si erano incrociati nel 1988, quando Rai1 interruppe la kermesse canora in Riviera per trasmettere la seconda parte dello slalom speciale delle Olimpiadi invernali di Calgary, che videro trionfare lo sciatore (non a caso Amadeus in serata ha ricordato questo episodio).

Negli anni Novanta Tomba si era conquistato anche una fama di latin lover (ha avuto una relazione dal 1991 al 1994 con Martina Colombari) e nel 2000 aveva esordito sul grande schermo con Alex L’Ariete, film d’azione al fianco di Michelle Hunziker con la regia di Damiano Damiani . Nel 2012 il game show Affari tuoi gli rese omaggio con una puntata speciale tutta dedicata agli anni Ottanta. Nel 2018 su Canale 5 è ospite dello show – sempre presentato dalla Hunziker – Vuoi Scommettere?.