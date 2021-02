Non parliamo di figuranti, né di ospiti, né delle polemiche che stanno girando (forse anche troppe) attorno all’edizione 70+1 del Festival di Sanremo. Dedichiamoci alla sana curiosità (oddio, non tanto sana dato che si tratta di un mezzo spoiler) che sta girando in rete da qualche ora. Parliamo delle due foto pubblicate dal sito Sanremo news che hanno svelato lo scheletro della scenografia progettata per la kermesse canora dallo scenografo Gaetano Castelli. Un’abitudine per noi di TvBlog scoprirle a circa un mese dal via, un’altra apparente fotografia di normalità in mezzo alle mille restrizioni che questo Sanremo 2021 avrà.

Lasciamo da parte l’aspetto ‘pandemico’ di questa edizione ed entriamo in quello fascinoso che questi due scatti – evidentemente rubati – ci danno. Chiaramente ciò che vediamo è tutto work in progress, ci destreggiamo fra scale, montanti, tavole e altri tratti del Teatro Ariston che prenderanno forma in queste settimane. A primo impatto la mancanza di pubblico paradossalmente potrebbe giocare un ruolo fondamentale per l’aspetto visivo, quindi sulla carta l’occhio vorrà la sua parte. Probabilmente quest’occhio sarà pure soddisfatto (se si dovesse approfittasse di questo ‘buco’) e la regia potrebbe sfruttare i potenti mezzi per offrire forse la migliore delle sue performance.

Il quadro che occupa l’intero palcoscenico appare come un occhio, un po’ Grande Fratello e un po’ navicella spaziale, simile a quella che venne ideata e messa in pratica nell’edizione 1986 condotta da Loretta Goggi. Un’impronta ottagonale a ‘matrioska’ dalla quale, sullo sfondo, si scorgono le immancabili scale che sì, cari appassionati del Festival, ci saranno. Fronte palco la scalinata prosegue su due ripiani, a fianco di essa – ipotiziamo – le postazioni del motore di Sanremo: l’orchestra.

L’impianto dei ledwall pare ancora in via di rifinitura, non ci facciamo fregare da questi colori (fucsia e celeste tendente al verde acqua) che sanno tanto di prove tecniche, ma concentrandoci sul ricalco pare si strizzi l’occhio ai favolosi anni ’80. Lateralmente, invece, sbirciamo una curiosa prosecuzione della scenografia verso i balconi del teatro. A questo punto sarà curioso capire come sarà abbracciato scenograficamente l’intero Ariston in mezzo al gioco di luci che non mancherà, ne siamo certi.

Restiamo in attesa della fotografia ufficiale, quella ripulita dagli attrezzi in bella vista per capirci. Scopriremo se le ipotesi fatte e le proposte lanciate – oltre la descrizione del primo impatto – troveranno conferme o meno. Noi Sanremo 2021 lo viviamo anche così.