Sanremo 2021, il palloncino fallic0 in platea attrae il web (foto)

Seconda serata del Festival di Sanremo 2021 con un’aria diversa in platea. Già prima dell’inizio della serata sui nostri social vi abbiamo mostrato che le poltroncine ormai umanizzate da Fiorello, stasera si sono agghindate per dare un tocco più colorato al teatro Ariston deserto del suo pubblico come? Con dei palloncini che tutto sono tranne che un colpo d’occhio eccezionale. Magari per i feticisti del trash è un’immagine che non può non restare memorizzato nella cartella Sanremo cult, ma al netto delle considerazioni che si possono fare possiamo riassumere con un grande: No.

E se anche Fiorello durante uno scambio di battute con Amadeus si sbilancia ritenendo l’idea una “ca**ata” allora potete capire quanta allegria ci sia stata nella realizzazione della scenografia. Ma come mai c’è tanto rumoreggiare su questi palloncini dalle 20:30? Semplice il buon Stefano Vicario, regista anche in questa edizione, ci ha regalato una panoramica del pubblico ‘gonfiato’ “da Giovanni Toti (il Presidente della Regione Liguria, ndr)” ha scherzato Fiorello.

Ma l’occhio più vispo ha notato bene che fra mille palloncini classici c’è uno strano gonfiabile che, vista la sua forma, non lascia spazio a grandi fantasie. Sembra avere proprio un aspetto particolarmente hot. Basta farsi un giro per l’hashtag #Sanremo2021 e scovare parecchi utenti che hanno ripreso un fermo immagine della panoramica trovando anche il palloncino incriminato. Si trova in fondo ai posti a sedere della platea ma, come dire, non è affatto passato inosservato.

Rosario Fiorello – tra un intervento e l’altro – evidentemente è passato per twitter visitando i numerosi commenti sulla serata, così in un secondo momento lo ha fatto presente giocando sui doppi sensi per portare Amadeus a cascare nei suoi tranelli, riuscendoci. Chi l’avrebbe mai immaginato di raccontare una serata di Sanremo in cui il palloncino fallic0 diventa l’argomento e il meme più condiviso sui social? Sembrerà strano realizzarlo, ma persino questo episodio rientra nella storia di questo strano Sanremo 2021.