Anche i rapper piangono. Non ne ha mai fatto segreto, Fedez era particolarmente ansioso in vista della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo in gara con Francesca Michielin con il brano Chiamami per nome e prima di metter piede sul palco dell‘Ariston il cantante ha pure rischiato grosso con quell’Instagram story che stava per costargli caro.

Un occhio è stato chiuso, ma la vicenda senz’altro ha contribuito ad una tensione data dall’emozione che durante la prima serata della kermesse si è lasciato andare alla commozione proprio sulla conclusione della performance.

Un abbraccio liberatorio partito dalla Michielin che ha mille significati. Già nel durante si poteva percepire una certa rigidità del rapper, soprattutto nei momenti in cui i due artisti cercavano gli sguardi. Francesca sembra essere stata particolarmente comprensiva, comunicativa col solo potere degli sguardi sorridenti che cercava di trasmettergli. In quell’abbraccio c’è un “ce l’abbiamo fatta” che scioglie ufficialmente i mille pensieri che balenavano per la testa di Fedez, spifferati da Fiorello durante la consegna dei fiori alla vincitrice della quinta edizione di X Factor:

Tutt’apposto? Stava per svenire. Ti giuro. Lo stavo per prendere io. Mi ha detto “No non entro! Chi me l’ha fatto fare? Sarebbe stato meglio se fossi stato a casa!”

Il rapper nel frattempo si asciuga le lacrime, visibilmente emozionato. Ride alle battute di Fiorello. Dai Fedez, rotto il ghiaccio è andata!